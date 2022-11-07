Линейку премьер на «Dомашнем» продолжат мелодрамы с Анастасией Михайловой и Ириной Крутик

У главной героини Лады необычная для женщины профессия, она – телохранитель. Каждый день женщина рискует жизнью, защищая избалованных и надменных богачей. Кто бы мог подумать, что однажды она влюбится в одного из своих нанимателей.
По сюжету Надежда работает в агентстве недвижимости, она одинока и живет с мамой. Однажды Надя знакомится с красавцем и весельчаком Валерой, который моментально разбивает ей сердце, и она уже готова на все ради любимого. Ее клиентка Тамара хочет обменять свою квартиру, а полученную «разницу» от сделки отдать возлюбленному Сергею, чтобы он смог рассчитаться с многочисленными долгами. Светлана – одноклассница Надежды, давно разведена, воспитывает сына, работает кондуктором и строит новые отношения с Геннадием.
Никто из девушек не догадывается, что общается с одним и тем же мужчиной. Молодой человек продолжает отношения одновременно с тремя женщинами. Умело лавируя между ними, он везде успевает: обедать, ночевать, тешить свое самолюбие, а главное – получать выгоду. Но правда в конце концов всплывает.
Зрительницам расскажут про Татьяну – преподавателя в техническом ВУЗе. Личная жизнь героини давно положена на алтарь науки: она сделала успешную научную карьеру, коллеги на кафедре ее уважают. А вот студенты ненавидят Татьяну всей душой. Все потому, что «Грымза» (так зовут ее студенты) никому никогда не делает поблажек. Поэтому Роман, один из студентов с «неудом», просит Алексея, своего дядю, любителя женщин, приударить за Грымзой, чтобы та «подобрела» к следующей сессии. Студент надеется лишь сдать экзамен, но эта затея коренным образом меняет жизнь Татьяны, Алексея, да и самого Романа.
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