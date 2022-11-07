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Линейку премьер на «Dомашнем» продолжат мелодрамы с Анастасией Михайловой и Ириной Крутик

7 ноября
2022 год

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7 ноября 2022

Линейка премьер «Сказочные мелодрамы» продолжится на «Dомашнем» 22 ноября в 19:00 мини-сериалом Максима Рожкова «Завтра я тебя разлюблю» с Анастасией Михайловой и Евгением Шириковым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Линейку премьер на «Dомашнем» продолжат мелодрамы с Анастасией Михайловой и Ириной Крутик
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

У главной героини Лады необычная для женщины профессия, она – телохранитель. Каждый день женщина рискует жизнью, защищая избалованных и надменных богачей. Кто бы мог подумать, что однажды она влюбится в одного из своих нанимателей.

В мелодраме также заняты Татьяна Ермилова, Сергей Гурьев, Илья Лукашенко, Анна Небо, Олеся Мацкевич-Грибок и другие актеры.

«Любовь зла»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит марафон 24 ноября в 19:00 мелодрама Филиппа Коршунова «Любовь зла». Главные роли в ней исполнили Ирина Крутик, Степан Бекетов и Дмитрий Ратомский.

По сюжету Надежда работает в агентстве недвижимости, она одинока и живет с мамой. Однажды Надя знакомится с красавцем и весельчаком Валерой, который моментально разбивает ей сердце, и она уже готова на все ради любимого. Ее клиентка Тамара хочет обменять свою квартиру, а полученную «разницу» от сделки отдать возлюбленному Сергею, чтобы он смог рассчитаться с многочисленными долгами. Светлана – одноклассница Надежды, давно разведена, воспитывает сына, работает кондуктором и строит новые отношения с Геннадием.
Никто из девушек не догадывается, что общается с одним и тем же мужчиной. Молодой человек продолжает отношения одновременно с тремя женщинами. Умело лавируя между ними, он везде успевает: обедать, ночевать, тешить свое самолюбие, а главное – получать выгоду. Но правда в конце концов всплывает.

«Грымза»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершит неделю премьер 25 ноября в 19:00 мелодрама Юрия Харнаса «Грымза» с Оксаной Скакун и Олегом Каменщиковым.

Зрительницам расскажут про Татьяну – преподавателя в техническом ВУЗе. Личная жизнь героини давно положена на алтарь науки: она сделала успешную научную карьеру, коллеги на кафедре ее уважают. А вот студенты ненавидят Татьяну всей душой. Все потому, что «Грымза» (так зовут ее студенты) никому никогда не делает поблажек. Поэтому Роман, один из студентов с «неудом», просит Алексея, своего дядю, любителя женщин, приударить за Грымзой, чтобы та «подобрела» к следующей сессии. Студент надеется лишь сдать экзамен, но эта затея коренным образом меняет жизнь Татьяны, Алексея, да и самого Романа.
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