Второй сезон драмы «Сама дура» удостоен приза за режиссуру на фестивале LA Web Series Festival

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«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака

«Клятва»: Про любовь и амнезию

Что ждет человечество после последней войны?

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сыграет в итальянской драме «Прекрасное лето»

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Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: за что мы любим звезду «Паразитов» Сон Кан Хо

И что у него общего с героями сказок и советских комедий