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Второй сезон драмы «Сама дура» удостоен приза за режиссуру на фестивале LA Web Series Festival

7 ноября
2022 год

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7 ноября 2022

Сериал Анны Зайцевой «Сама дура-2» завоевал награду за лучшую режиссуру на фестивале LA Web Series Festival в Лос-Анджелесе. Трансляция церемонии награждения доступна на YouTube.

Подростковая драма с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко в главных ролях рассказывает о двух сестрах – незрячей Маше и бунтарке Кристине. Несмотря на родство, девочки не ладят, часто подставляют друг друга и постоянно пытаются выпутаться из непростых ситуаций. Недавно завершились съемки третьего сезона, премьера которого запланирована на следующий год.

Второй сезон драмы «Сама дура» удостоен приза за режиссуру на фестивале LA Web Series Festival

«Для меня особая радость и гордость получить награду за лучшую режиссуру на Los Angeles Webfest — это старейший в мире фестиваль интернет-сериалов. Именно он дал старт десяткам фестивалей по всему миру. И он, безусловно, один из самых престижных. Мне очень приятно, что наш инклюзивный сериал так высоко оценили в Америке. Для меня это в первую очередь про то, что темы, которые он затрагивает, одинаково понятны и близки всем вне зависимости от того, в какой стране они живут и на каком языке говорят. Это, в том числе толерантность, ценность здоровых семейных отношений, любовь и уважение к близким, проблемы взросления. Нас очень многое объединяет и кино помогает это понять и почувствовать», – поделилась режиссер Анна Зайцева.

Фестиваль LA Web Series Festival основан в 2009 году писателем Майклом Аякве-младшим, удостоенным премии «Эмми», и стал одним из первых мероприятий, посвященных веб-сериалам. Журнал Filmmaker даже назвал его «дедушкой всех веб-фестивалей». Первый LAWEBFEST состоялся в марте 2010-го. На смотр принимается контент разных жанров и форматов: веб-сериалы, короткометражки, а также суперкороткие форматы (TikToks, Reels, Shorts).
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