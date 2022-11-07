Второй сезон драмы «Сама дура» удостоен приза за режиссуру на фестивале LA Web Series Festival

Сериал Анны Зайцевой
«Сама дура-2
» завоевал награду за лучшую режиссуру на фестивале LA Web Series Festival
в Лос-Анджелесе. Трансляция церемонии награждения доступна на YouTube
.
Подростковая драма с Полиной Гухман
и Елизаветой Ищенко
в главных ролях рассказывает о двух сестрах – незрячей Маше и бунтарке Кристине. Несмотря на родство, девочки не ладят, часто подставляют друг друга и постоянно пытаются выпутаться из непростых ситуаций. Недавно завершились съемки третьего сезона, премьера которого запланирована на следующий год.
«Для меня особая радость и гордость получить награду за лучшую режиссуру на Los Angeles Webfest — это старейший в мире фестиваль интернет-сериалов. Именно он дал старт десяткам фестивалей по всему миру. И он, безусловно, один из самых престижных. Мне очень приятно, что наш инклюзивный сериал так высоко оценили в Америке. Для меня это в первую очередь про то, что темы, которые он затрагивает, одинаково понятны и близки всем вне зависимости от того, в какой стране они живут и на каком языке говорят. Это, в том числе толерантность, ценность здоровых семейных отношений, любовь и уважение к близким, проблемы взросления. Нас очень многое объединяет и кино помогает это понять и почувствовать», –
поделилась режиссер Анна Зайцева.
Фестиваль LA Web Series Festival основан в 2009 году писателем Майклом Аякве-младшим, удостоенным премии «Эмми», и стал одним из первых мероприятий, посвященных веб-сериалам. Журнал Filmmaker даже назвал его «дедушкой всех веб-фестивалей»
. Первый LAWEBFEST состоялся в марте 2010-го. На смотр принимается контент разных жанров и форматов: веб-сериалы, короткометражки, а также суперкороткие форматы (TikToks, Reels, Shorts).
обсуждение >>