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Дэнни Бойл подумывает снять сиквел зомби-хоррора «28 дней спустя»

7 ноября
2022 год

Новости кино >>
7 ноября 2022
У зомби-хоррора «28 дней спустя...» может появиться еще один сиквел. Об этом рассказал в интервью порталу NME режиссер фильма Дэнни Бойл.

Дэнни Бойл подумывает снять сиквел зомби-хоррора «28 дней спустя»

Сценарий картины, получившей название «28 месяцев спустя», написал пару лет назад Алекс Гарленд. По словам Бойла, «велик соблазн снять его. На самом деле, мне кажется, сейчас крайне хорошее для этого время. Забавно, я даже не думал о нем, и тут вы задали вопрос, и я вспомнил: "Этот сценарий!", действие которого снова происходит в Англии и во многом про Англию. Посмотрим… Кто знает?».

Оригинал с Киллианом Мёрфи вышел в 2002 году, а спустя пять лет Хуан Карлос Фреснадильо снял продолжение «28 недель спустя...» с Робертом Карлайлом.
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28 дней спустя...28 недель спустя...

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