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Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело

8 ноября
2022 год

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8 ноября 2022

Телепремьера многосерийного детектива «Баренцево море» состоится 14 ноября на канале «Россия». Проект стал продолжением сериала «Черное море» — над его созданием работала та же команда, а к своим ролям вернулись Павел Трубинер и Екатерина Вилкова, сообщает пресс-служба телеканала.

Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

1944 год. По сведениям, добытым у завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников. Перед офицерами контрразведки – подполковником Сабуровым (Трубинер) и майором Солей (Вилкова) стоит задача: не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсантской группы – капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни (Игорь Петренко), с которым у Сабурова давние счеты.

«Моего героя Сабурова в новом сезоне ждет много приключений, разочарований, испытаний и неприятностей, как житейских, так и связанных с его профессией. А еще, на мой взгляд, получилось интересное противостояние между Сабуровым и Тарни, с которым они находятся по разные стороны баррикад. Главное, что мой герой под влиянием разных обстоятельств остается настоящим, не изменяет себе. Он, прежде всего, верный — как друг, как солдат, как сын своей Родины, как мужчина», — рассказал Трубинер.

Перед телевизионной премьерой, 10 ноября, все серии детектива «Баренцево море» будут доступны на платформе СМОТРИМ.
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