Марьяна Спивак и Елена Панова отправились в Пятигорск в продолжении «Шифра»

По сюжету подруги, которых связывает военное прошлое, продолжают вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. На этот раз Ирина (Спивак) и Катерина (Панова) отправляются в Кавминводы, куда приглашает их Анна (Вилкова). Она вместе с Проскуриным (Пускепалис) планирует сыграть свадьбу и отдохнуть. В Пятигорске Анна встречает своего боевого товарища, Михеева, который обращается к ней за помощью в разгадке немецкого шифра. Вскоре Михеева убивают, а девушкам и Константину Ивановичу приходится начать расследование – первое в череде очередных сложных и опасных дел.
Личная жизнь героинь не менее увлекательна. На курорте Ирина, находящаяся в стадии развода, знакомится с музыкантом Евгением, и завязавшийся роман становится для нее гораздо большим, чем простой курортной интрижкой. Катерина вынуждена соседствовать с Машей и Толей — бывшей женщиной и сыном Григория. Мать Григория благоволит к Маше и внуку, и Катерина перестает чувствовать себя хозяйкой в собственном доме. В Москву возвращается Соня, которая не представляет жизни без любимой работы в МУРе. А над безоблачным счастьем Проскурина и Анны сгущаются тучи.
фото: Пресс-служба Первого канала
Режиссером всех трех сезонов выступила Вера Сторожева («Француз», «Небо. Самолет. Девушка»). Вспоминая о съемках с Пускепалисом, она отметила: «Над «Шифром мы вместе работали пять лет. У Сережи было в общей сложности около 150-ти смен. Было несколько экспедиций, в том числе в его любимые места, в родной город Железноводск. В новых сериях наш главный герой Проскурин вместе с Анной едет в отпуск на курорт. Сережа последнее время был довольно занят, он был главным режиссером театра, и у него было очень много съемок. Мы снимали в Пятигорске, а он сам родом из Железноводска, это соседние городки. Мы хотели, чтобы он больше был с нами, чтобы его не рвали на части. Ему это было очень приятно, мы и сценарий этой истории сделали под него, чтобы он подольше побыл в своих родных местах. Была осень, и теперь уже с болью и с еще большей любовью вспоминаю, с какой гордостью Сережа привозил из своего собственного сада фрукты и виноград для всей съемочной группы. Операторская группа называла его "Безупречный" за готовность всегда к работе, за точность на площадке».
фото: Пресс-служба Первого канала
«На самом деле, в «Шифре» меня саму больше привлекают детективные истории. Каждые четыре серии — это новая лихо закрученная интрига. И мне кажется, в новом сезоне сценаристы придумали очень интересные ходы. Помимо детектива, в личной жизни моей героини тоже будут некоторые подвижки, изменения. Хотя лично мне они не так и сильно нравятся. Моя Анна явно становится серьезнее, она взрослеет и это нормально, но мне так хочется, чтобы этот процесс у нее шел медленнее. Благо от ее личных изменений зрителей будет отвлекать нескучные события новых серий», — рассказала о продолжении проекта Екатерина Вилкова.
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