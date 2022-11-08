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Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега»

8 ноября
2022 год

Новости кино >>
8 ноября 2022
Романтический сериал «Ледяной парень и классная девушка-коллега» по одноименной манге Миюки Тоногаи от студии Zero-G Наш рассвет», «Небесное вторжение») стартует 4 января 2023 года. Самое время зарядиться зимним настроением и посмотреть новый снежный трейлер.


Необычный офисный работник Химуро — потомок юкки-онны, Снежной девы из японского фольклора. Наделенный сверхъестественными способностями юноша генерирует стужу, как только его начинают переполнять эмоции. Сильнее всего метет и вьюжит, когда Химуро оказывается рядом с коллегой Фуюцуки. Как водится, о влюбленности морозного юноши догадываются все замерзающие сотрудники, кроме самой девушки. Их отношения начинают развиваться благодаря совместной работе, корпоративным мероприятиям и любви к кошкам.

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Постановкой проекта руководит МанкюПоловое и нравственное воспитание для 30-летних»), за дизайн персонажей отвечает Мияко КаноНеобъятный океан»), а музыкальным сопровождением займется Рука КавадаКвартет из альтернативного мира», «Прощай, унылый учитель»). Химуро заговорит голосом Тиаки Кобаяси (Асакадзе из «Сонни Боя» и Ю Оминаэ из нового «Спригана»), а Фуюцуки озвучит Юи Исикава (Микаса Акерман из «Атаки титанов» и Миёко Сахара из «Формы голоса»).

Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега»

Опенинг Frozen Midnight исполнит Такао СакумаМини-футбол для мальчиков»), а финальную тему Rinaria — Nowlu.
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Атака титановКвартет ИсэкайМини-футбол для мальчиковНаш рассветНебесное вторжениеНеобъятный океанПоловое и нравственное воспитание для 30-летнихПрощай, унылый учительСонни БойСпригганФорма голоса

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Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега» фотографии
Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега» фотографии
Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега» фотографии
Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега» фотографии
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