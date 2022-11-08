Служебный роман в XXI веке: трейлер аниме-мелодрамы «Ледяной парень и классная девушка-коллега»

Романтический сериал «Ледяной парень и классная девушка-коллега
» по одноименной манге Миюки Тоногаи
от студии Zero-G
(«Наш рассвет
», «Небесное вторжение
») стартует 4 января 2023 года. Самое время зарядиться зимним настроением и посмотреть новый снежный трейлер.
Необычный офисный работник Химуро — потомок юкки-онны, Снежной девы из японского фольклора. Наделенный сверхъестественными способностями юноша генерирует стужу, как только его начинают переполнять эмоции. Сильнее всего метет и вьюжит, когда Химуро оказывается рядом с коллегой Фуюцуки. Как водится, о влюбленности морозного юноши догадываются все замерзающие сотрудники, кроме самой девушки. Их отношения начинают развиваться благодаря совместной работе, корпоративным мероприятиям и любви к кошкам.
Читать
«Песнь ночных сов» — еще один свежий образчик аниме-романтики
Постановкой проекта руководит Манкю
(«Половое и нравственное воспитание для 30-летних
»), за дизайн персонажей отвечает Мияко Кано
(«Необъятный океан
»), а музыкальным сопровождением займется Рука Кавада
(«Квартет из альтернативного мира
», «Прощай, унылый учитель
»). Химуро заговорит голосом Тиаки Кобаяси
(Асакадзе из «Сонни Боя
» и Ю Оминаэ из нового «Спригана
»), а Фуюцуки озвучит Юи Исикава
(Микаса Акерман из «Атаки титанов
» и Миёко Сахара из «Формы голоса
»).
Опенинг Frozen Midnight исполнит Такао Сакума
(«Мини-футбол для мальчиков
»), а финальную тему Rinaria — Nowlu
.
обсуждение >>