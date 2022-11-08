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Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная»

8 ноября
2022 год

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8 ноября 2022

Александр Петров и Ася Резник, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Капельник», приступили к съемкам в эротической мелодраме «Непослушная», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету двадцатилетняя Эля (Резник) — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей (Петров), глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла.

В съемках фильма также примут участие Ян Цапник, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина и Никита Тарасов. Режиссером и автором сценария выступает Дмитрий Суворов, чей фильм «Одна» в этом году собрал 360 млн рублей в кинотеатральном прокате России и СНГ. За визуальную часть отвечает Павел Капинос, оператор картин «Духless 2», «Хардкор» и «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Стартовали съемки очень необычной истории, каких, я считаю, в российском кино еще не снимали. Это своего рода необычное и очень откровенное прочтение «Золушки». Мы собрали классную команду, которая не боится экспериментировать. Саша Петров и Ася Резник предстанут в новых, необычных для себя образах. И я рад, что Саша загорелся этой идеей и мы смогли запуститься и начать съемочный процесс», — рассказал Суворов.

После кинотеатрального проката «Непослушная» будет эксклюзивно доступна пользователям Okko.
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Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная» фотографии
Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная» фотографии
Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная» фотографии
Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная» фотографии
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