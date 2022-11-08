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Юрий Стоянов вновь встретит «Гостей из прошлого»

8 ноября
2022 год

Новости кино >>
8 ноября 2022
Комедийный сериал «Гости из прошлого» возвращается на СТС со вторым сезоном 21 ноября. Машину времени вновь запустят герои в исполнении Юрия Стоянова, Михаила Трухина, Алексея Макарова, Анны Невской, Евгения Михеева, Анастасии Акатовой и Евгения Егорова, сообщает пресс-служба телеканала.

Юрий Стоянов вновь встретит «Гостей из прошлого»
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету путешественники попадают как в IX век, так и в 1836 год и 1980-е, создавая при этом альтернативные реальности и временные петли. Герой Юрия Стоянова — ученый Матвей Пиотровский — старается вернуть всех и всё на свои места. При этом сам актер признается, что ему нельзя доверять машину времени: «Я бы не дал убить Пушкина, Лермонтова и, конечно же, попытался спасти Александра II. По крайней мере я бы ему сказал, вдоль какого канала не надо ехать и каких фамилий остерегаться. Но в историю вмешиваться категорически нельзя. И мой персонаж прекрасно это понимает».

Авторы проекта больше года трудились над сценарием, проработав десятки концепций и вариантов развития истории. «Мы сохранили только героев, которым предложили совершенно новые обстоятельства для приключений. Будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные костюмы, известные исторические личности. Хочется создать комедию-развлечение, вызывающую как смех, так и эстетическое удовольствие от просмотра», — делится креативный продюсер Алексей Харитонов.

Юрий Стоянов вновь встретит «Гостей из прошлого»
фото: Пресс-служба СТС

В новом сезоне к актерскому составу присоединилась Мариэтта Цигаль-Полищук, которая примерила образ ведуньи, напоминающей Бабу-ягу. По сюжету главные герои попадают во времена языческой Руси, где встречают ее героиню.

На съемках было много исторических костюмов. Анастасии Акатовой предстояло сниматься в необычном свадебном наряде. «Я уже раз семь снималась в свадебных платьях, видимо, поэтому еще не замужем, — шутила актриса. — А это платье художники "собирали" тщательно: что-то из двадцатого века, что-то из девятнадцатого, есть влияние и наших девяностых. Но я бы не назвала это платьем мечты. Оно оказалось тяжелым и неудобным за счет длинного подола-шлейфа, который мне привязывали к ногам, чтобы я могла перемещаться по площадке».

Юрий Стоянов вновь встретит «Гостей из прошлого»
фото: Пресс-служба СТС

Самыми массовыми сценами сезона стали масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает главных героев. Дворцом будущего императора стали сразу три локации: музей-заповедник «Горки Ленинские», Центральный дом шахматиста и усадьба Морозова. Эпоху печенегов и вятичей тоже собирали «по частям» в этнопарке «Кочевник» и подмосковном лесу, где построили лагерь печенегов и деревню вятичей с деревянными домиками и языческими идолами.

За визуальные решения в сериале отвечали художники Михаил Вигдоров — победитель премии АПКиТ в номинации «Лучшая работа художника по гриму» за драму «Зулейха открывает глаза», Назик КаспароваФаина») и Светлана КлеванскаяСпутники»). Над сериалом работала новая команда под руководством режиссера проектов СТС «Родком» и «Жена олигарха» Марии Кравченко.
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