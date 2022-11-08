Завершились съемки сериала «Не дождетесь» с Натальей Варлей, Юрием Нифонтовым и Тамарой Семиной

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Юрий Стоянов вновь встретит «Гостей из прошлого»

8 ноября

Александр Петров снимается в эротической мелодраме «Непослушная»

Компанию ему составила Ася Резник — в роли студентки эколога, выступающей против застройки старинного лесопарка