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Завершились съемки сериала «Не дождетесь» с Натальей Варлей, Юрием Нифонтовым и Тамарой Семиной

8 ноября
2022 год

Новости кино >>
8 ноября 2022
Завершились съемки сериала «Не дождетесь», где сыграли Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина, Светлана Тома и другие известные артисты. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, который выпустит проект весной 2023 года.

Завершились съемки сериала «Не дождетесь» с Натальей Варлей, Юрием Нифонтовым и Тамарой Семиной
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету сериала молодой мошенник Виталик попадает на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Он относится к своей работе лишь как к способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Вскоре Виталик понимает, что постояльцами дома престарелых являются настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами. Постепенно он меняет свое отношение к этим людям. Из восприятия их как «отжившего материала» он проникается их взглядами на жизнь, опытом, понимает, что в душе они продолжают быть молодыми, как и он. Теперь Виталик хочет быть нужным и изменить свою жизнь, хотя это ему дорого обойдется. Главную роль в сериале исполнил молодой артист Владислав Кунеевский.

«У меня до сих пор совершенное состояние праздника от съемок и разочарование, что все хорошее быстро кончается. Замечательный материал. Такой поэтический, философский, нежный и с юмором. У меня определения только превосходной степени», — поделилась Тамара Семина.

Завершились съемки сериала «Не дождетесь» с Натальей Варлей, Юрием Нифонтовым и Тамарой Семиной
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Последняя съемочная смена проекта превратилась в настоящее музыкальное шоу. Фаина Михайлова, сыгравшая сестру главного героя, специально для сериала написала песню, которую исполнила со сцены в рок-клубе. Концерт стал одним из самых эмоциональных моментов всего съемочного процесса.

«Мы разрабатывали этот проект в течение трех лет и благодаря Институту Развития Интернета и онлайн-кинотеатру PREMIER нам удалось его реализовать. Этот сериал отразил наши мысли, эмоции и наши надежды. Сериал создан на основе интервью с реальными героями — постояльцами домов престарелых. Нам оставалось только пригласить для рассказа этих пронзительных историй всеми любимых актеров. Их опыт, профессионализм и искренность позволили создать невероятно теплую атмосферу на съемочной площадке», — рассказала Ольга Арлаускас, режиссер и автор сценария «Не дождетесь».
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