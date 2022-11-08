Завершились съемки сериала «Не дождетесь» с Натальей Варлей, Юрием Нифонтовым и Тамарой Семиной

По сюжету сериала молодой мошенник Виталик попадает на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Он относится к своей работе лишь как к способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Вскоре Виталик понимает, что постояльцами дома престарелых являются настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами. Постепенно он меняет свое отношение к этим людям. Из восприятия их как «отжившего материала» он проникается их взглядами на жизнь, опытом, понимает, что в душе они продолжают быть молодыми, как и он. Теперь Виталик хочет быть нужным и изменить свою жизнь, хотя это ему дорого обойдется. Главную роль в сериале исполнил молодой артист Владислав Кунеевский.
«У меня до сих пор совершенное состояние праздника от съемок и разочарование, что все хорошее быстро кончается. Замечательный материал. Такой поэтический, философский, нежный и с юмором. У меня определения только превосходной степени», — поделилась Тамара Семина.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Последняя съемочная смена проекта превратилась в настоящее музыкальное шоу. Фаина Михайлова, сыгравшая сестру главного героя, специально для сериала написала песню, которую исполнила со сцены в рок-клубе. Концерт стал одним из самых эмоциональных моментов всего съемочного процесса.
«Мы разрабатывали этот проект в течение трех лет и благодаря Институту Развития Интернета и онлайн-кинотеатру PREMIER нам удалось его реализовать. Этот сериал отразил наши мысли, эмоции и наши надежды. Сериал создан на основе интервью с реальными героями — постояльцами домов престарелых. Нам оставалось только пригласить для рассказа этих пронзительных историй всеми любимых актеров. Их опыт, профессионализм и искренность позволили создать невероятно теплую атмосферу на съемочной площадке», — рассказала Ольга Арлаускас, режиссер и автор сценария «Не дождетесь».
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