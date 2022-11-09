Суть первого урока — никогда не останавливаться: эксклюзивный отрывок семейной драмы «Звезды мне укажут путь»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок музыкальной семейной драмы «Звезды мне укажут путь
» про взаимоотношения отца и дочери, плохо знающих друг друга.
По сюжету Александрина живет вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа Гена, который давно ушел из семьи: «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошел мимо него. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поет на улицах, торгуя кофе на своем фудтраке. Девочку приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную академию. Для этого ей необходимо попасть из Крыма в Москву. У мамы нет возможности организовать такую неожиданную поездку, и она готова отказаться от конкурса. Но неожиданно Гена предлагает свою помощь.
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«Звезды мне укажут путь»: Вперед и с песней
Главные роли в картине исполнили Елизавета Бугулова
и Иван Соловьев
. Режиссерское кресло занял Филипп Абрютин
, известный по проектам «Команда мечты
» и «Саня, газуй!
».
«Звезды мне укажут путь» в прокате с 10 ноября.
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