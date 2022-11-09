Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Суть первого урока — никогда не останавливаться: эксклюзивный отрывок семейной драмы «Звезды мне укажут путь»

9 ноября
2022 год

Новости кино >>
9 ноября 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок музыкальной семейной драмы «Звезды мне укажут путь» про взаимоотношения отца и дочери, плохо знающих друг друга.



По сюжету Александрина живет вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа Гена, который давно ушел из семьи: «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошел мимо него. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поет на улицах, торгуя кофе на своем фудтраке. Девочку приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную академию. Для этого ей необходимо попасть из Крыма в Москву. У мамы нет возможности организовать такую неожиданную поездку, и она готова отказаться от конкурса. Но неожиданно Гена предлагает свою помощь.

Читать рецензию «Звезды мне укажут путь»: Вперед и с песней
Главные роли в картине исполнили Елизавета Бугулова и Иван Соловьев. Режиссерское кресло занял Филипп Абрютин, известный по проектам «Команда мечты» и «Саня, газуй!».

«Звезды мне укажут путь» в прокате с 10 ноября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Филипп АбрютинЕлизавета БугуловаИван Соловьёв (III)
фильмы
Звёзды мне укажут путьКоманда мечтыСаня, газуй!

фотографии >>
Суть первого урока — никогда не останавливаться: эксклюзивный отрывок семейной драмы «Звезды мне укажут путь» фотографии
Суть первого урока — никогда не останавливаться: эксклюзивный отрывок семейной драмы «Звезды мне укажут путь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юрий Беркун
Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Евгения Устюгова
Суйменкул Чокморов
Эрик Дэйн
Хеди Ламарр
Джованна Меццоджорно
Мечислав Милецкий
Джон Мильян
Терил Ротери
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram