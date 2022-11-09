Ирина Розанова расследует убийство в элитном поселке «Престиж»

Стартовали съемки детективного сериала «Престиж» о жизни элитного поселка глазами простых людей. Ирина Розанова исполнит в проекте сразу две главные роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который занимается производством драмы совместно с телеканалом СТС.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Поселок «Престиж» – место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое – своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».
Режиссерское кресло проекта занял Сергей Сенцов («1703»). Он называет «Престиж» современной сказкой для взрослых: «Это, безусловно, мультижанровый проект, в котором есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира. А еще это сказка, рассказанная бабушкой, бывшим следаком, своим внукам. Ее ироничная подача, основанная на глубоком знании людей и их психологии, определяет комедийную интонацию сериала, его меру условности. Это дает возможность для неординарных визуальных решений и необычного существования актеров в кадре. А актерский состав у нас очень крутой, идеальный каст для проекта с названием "Престиж"».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Необычный формат повествования вызвал интерес и у Юлии Снигирь, чья героиня Эльвира – адепт йоги, дзена и фен-шуя – пытается не терять ощущение баланса даже в самых стрессовых ситуациях. Экранным супругом Снигирь выступит Аскар Ильясов: «Мой персонаж Камиль — успешный айтишник, реализовавший два крутых стартапа и заработавший огромные деньги. Мне интересно узнать, как чувствует себя молодой мужчина, когда к 30 годам добивается почти всего, о чем мечтал».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Еще одной супружеской парой на экране станут Илья Любимов и Любовь Толкалина. Актриса призналась, что в проекте ей предстоит воплотить довольно яркий образ: «Агрессивная сексуальность – такой видит мою героиню режиссер. Мне, как человеку стеснительному и робкому, всегда интересно поиграть в что-то совсем не свойственное».
Съемки восьмисерийного проекта проходят в городском округе Истра на территории живописного коттеджного комплекса.
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