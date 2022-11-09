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Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году

9 ноября
2022 год

Новости кино >>
9 ноября 2022
В Выборге завершились съемки сериала «Король и Шут», над которым работал режиссер Рустам МосафирСкиф»). Премьера проекта о культовой рок-группе состоится на Кинопоиске в 2023 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году
фото: Пресс-служба Кинопоиска

В основе сериала «Король и Шут» история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенёва. Сюжет в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Константин Плотников исполнит роль Горшка, Влад КоноплевКнязя, Валери Зоидова — первую жену лидера группы Анфису, Даниил Вахрушев — бас-гитариста Балу, Илья Ловкий — ударника Поручика, Данила Рассомахин — гитариста Яшу, Ян Ильвес — вокалиста и гитариста Ренегата, Васса Бокова — скрипачку Машу, а жену Горшка Ольгу — Дарья Мельникова. В сериале также сыграли Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Александр Клюквин, Вера Вольт и другие.

Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Перед стартом съемочного процесса актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами: Влада Коноплева консультировал лично Андрей Князев, а Константин Плотников встретился с близкими Михаила Горшенёва.

«Мне сильно помогла самостоятельная подготовка, которую я провел еще до начала съемок: изучение интервью Михаила, документальных фильмов о «Короле и Шуте», книг Балунова, прослушивание музыки, погружение в анархическую идеологию через Кропоткина и Бакунина... Я создал актерский «дневник Михаила Горшенева», в котором отмечал важные моменты: кто отец и кто мать, какие были взаимоотношения в семье, когда он на ком женился, какие были поворотные события в жизни. Собрал разговорный словарь Миши: какие он слова употреблял, как вел себя в споре. Изучил, что он читал, что слушал, где рос. Я ездил на Ржевку и гулял по району, ходил к его школе. Общался с братом Горшка Алексеем, он давал мне советы, много полезного и интересного рассказал про Мишу. Для ориентации в событиях я составлял целую карту сериала. Уже на съемках мне достаточно было немного оживить текст и проверить, нет ли моментов, которые спорят с моим рабочим дневником. Позже познакомились и с мамой Михаила Татьяной Ивановной — это было достаточно короткое общение, но очень приятное. Алексей периодически приезжал на площадку с супругой, они всегда давали хороший фидбэк. Я очень сильно волновался перед каждой из этих встреч, но все было очень дружелюбно», — рассказал Плотников.

Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Андрей Князев выступил одним из продюсеров сериала: «Еще на этапе подготовки я много общался со сценаристом, рассказывал истории про «Короля и Шута», про наши традиции, про шутки, максимально вводил авторов сериала в курс дела и объяснял, что наша группа – это не просто панк, это гораздо шире с точки зрения образов, музыки и взглядов на жизнь. Потом мы читали каждую сцену и корректировали, чтобы было ближе к нашему видению, к тому, как на мир смотрит группа «Король и Шут». Я встречался с каждым из актёров – они были очень подготовлены, смотрели много видео, но живое общение всегда имеет большее значение. Влад Коноплёв после нашей беседы очень точно поймал какие-то мои привычки и манеры, а Костя Плотников – это вообще открытие и удивление. Он умудрился снять с Горшка такие вещи и тонкие моменты, которые могли подметить только близкие друзья. Некоторые мои знакомые, фанаты, ездили на съёмки и участвовали в массовке – потом они писали мне: “Когда мы встречали Костю в коридоре, был разрыв сознания – мы тупо видели Горшка”».

Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году
фото: Пресс-служба Кинопоиска

«Король и Шут» станет первым проектом Кинопоиска, вокруг которого Плюс Студия создаст специальные события для подписчиков: выставка о феномене панка, выпуск музыкального трибьюта, запуск линии одежды, публикация книги и подкаста. Экспозиция о феномене панка в России с иммерсивными пространствами готовится совместно с архитектурным бюро «Планета 9» и откроется этой зимой на Винзаводе.

«У “Короля и Шута” есть то, чего нет у других музыкальных групп – это целый мир, из которого можно создать целую вселенную со своими персонажами. Такое нельзя было обойти стороной, и мы сделали сказочную фэнтези-линию приключений параллельно истории становления группы. Получилась мультивселенная Горшка и Князя, мы ее очень долго и серьезно прорабатывали, переплетая так, чтобы в биографической линии появлялись элементы фантазии, а в фэнтези узнавались герои из текстов песен. При этом для меня песни “Короля и Шута” не мрачные, они – страшные, но весёлые, как байки из склепа. Всё вместе это формирует настоящую панк-сказку!» — добавил Рустам Мосафир.
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