Сериал о рок-группе «Король и Шут» готовится к выходу в 2023 году

В Выборге завершились съемки сериала «Король и Шут», над которым работал режиссер Рустам Мосафир («Скиф»). Премьера проекта о культовой рок-группе состоится на Кинопоиске в 2023 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
В основе сериала «Король и Шут» история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенёва. Сюжет в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».
Перед стартом съемочного процесса актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов, отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах, общались с участниками событий и своими прототипами: Влада Коноплева консультировал лично Андрей Князев, а Константин Плотников встретился с близкими Михаила Горшенёва.
«Мне сильно помогла самостоятельная подготовка, которую я провел еще до начала съемок: изучение интервью Михаила, документальных фильмов о «Короле и Шуте», книг Балунова, прослушивание музыки, погружение в анархическую идеологию через Кропоткина и Бакунина... Я создал актерский «дневник Михаила Горшенева», в котором отмечал важные моменты: кто отец и кто мать, какие были взаимоотношения в семье, когда он на ком женился, какие были поворотные события в жизни. Собрал разговорный словарь Миши: какие он слова употреблял, как вел себя в споре. Изучил, что он читал, что слушал, где рос. Я ездил на Ржевку и гулял по району, ходил к его школе. Общался с братом Горшка Алексеем, он давал мне советы, много полезного и интересного рассказал про Мишу. Для ориентации в событиях я составлял целую карту сериала. Уже на съемках мне достаточно было немного оживить текст и проверить, нет ли моментов, которые спорят с моим рабочим дневником. Позже познакомились и с мамой Михаила Татьяной Ивановной — это было достаточно короткое общение, но очень приятное. Алексей периодически приезжал на площадку с супругой, они всегда давали хороший фидбэк. Я очень сильно волновался перед каждой из этих встреч, но все было очень дружелюбно», — рассказал Плотников.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Андрей Князев выступил одним из продюсеров сериала: «Еще на этапе подготовки я много общался со сценаристом, рассказывал истории про «Короля и Шута», про наши традиции, про шутки, максимально вводил авторов сериала в курс дела и объяснял, что наша группа – это не просто панк, это гораздо шире с точки зрения образов, музыки и взглядов на жизнь. Потом мы читали каждую сцену и корректировали, чтобы было ближе к нашему видению, к тому, как на мир смотрит группа «Король и Шут». Я встречался с каждым из актёров – они были очень подготовлены, смотрели много видео, но живое общение всегда имеет большее значение. Влад Коноплёв после нашей беседы очень точно поймал какие-то мои привычки и манеры, а Костя Плотников – это вообще открытие и удивление. Он умудрился снять с Горшка такие вещи и тонкие моменты, которые могли подметить только близкие друзья. Некоторые мои знакомые, фанаты, ездили на съёмки и участвовали в массовке – потом они писали мне: “Когда мы встречали Костю в коридоре, был разрыв сознания – мы тупо видели Горшка”».
фото: Пресс-служба Кинопоиска
«Король и Шут» станет первым проектом Кинопоиска, вокруг которого Плюс Студия создаст специальные события для подписчиков: выставка о феномене панка, выпуск музыкального трибьюта, запуск линии одежды, публикация книги и подкаста. Экспозиция о феномене панка в России с иммерсивными пространствами готовится совместно с архитектурным бюро «Планета 9» и откроется этой зимой на Винзаводе.
«У “Короля и Шута” есть то, чего нет у других музыкальных групп – это целый мир, из которого можно создать целую вселенную со своими персонажами. Такое нельзя было обойти стороной, и мы сделали сказочную фэнтези-линию приключений параллельно истории становления группы. Получилась мультивселенная Горшка и Князя, мы ее очень долго и серьезно прорабатывали, переплетая так, чтобы в биографической линии появлялись элементы фантазии, а в фэнтези узнавались герои из текстов песен. При этом для меня песни “Короля и Шута” не мрачные, они – страшные, но весёлые, как байки из склепа. Всё вместе это формирует настоящую панк-сказку!» — добавил Рустам Мосафир.
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