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Победителей Первой национальной премии имени Дзиги Вертова объявят 20 декабря

9 ноября
2022 год

Новости кино >>
9 ноября 2022
Вручение Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино состоится в Москве 20 декабря. Торжественная церемония пройдет во дворце культуры «Рассвет». Цель премии – развитие документальных форм киноискусства, презентация новых тенденций и имен в современном неигровом кино, уточняют организаторы.

Победителей Первой национальной премии имени Дзиги Вертова объявят 20 декабря

Премия имени Дзиги Вертова будет присуждаться в двух номинациях: за лучший фильм года и лучший дебют в неигровом кино. Номинироваться могут проекты, произведенные в России или созданные в копродукции с российскими производителями. К участию допускаются ленты, завершенные не ранее 1 июля года, предшествующего году их номинации на премию.

Картины на соискание награды выдвигают номинаторы – люди, представляющие важнейшие институты российского документального кино: кинофестивали, в рамках которых проходят конкурсы неигрового кино, прокатные и вещательные компании, учебные заведения, специализированные СМИ, экспертные советы, общественные объединения кинематографистов. Подать заявку на вхождение в состав номинаторов можно до 15 ноября на сайте премии.

Инициатором создания Премии выступила Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией.

Премия также должна стать агрегатором индустриальных показателей в сфере неигрового кино. Гильдией разработаны механизмы экспертной оценки качества произведенных в стране неигровых фильмов, реализован проект «Рейтинг проката», отражающий фактические данные по фестивальному, телевизионному, онлайн и иным формам дистрибуции российского неигрового кино. Механизмы выдвижения фильмов на соискание Национальной премии имени Дзиги Вертова будут учитывать все эти экспертные оценки и показатели.
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