Дмитрий Нагиев выживает в лесу в трейлере фильма «На ощупь»

В сети появился трейлер экшн-драмы «На ощупь
» с Дмитрием Нагиевым
в главной роли.
По сюжету у Виктора проблемы: с сыном, работой, совестью. Единственный выход – сбежать в свой уединенный загородный дом. Но там ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь Виктор должен не просто выжить в диком лесу, полном опасностей, но и противостоять собственным страхам и одиночеству.
Компанию Нагиеву составили Владислав Ценев
, Михаил Горевой
, Михаил Евланов
и Дарья Войновская
. За режиссуру и сценарий проекта отвечал Антон Мусс
, а производством занималась Кинокомпания братьев Андреасян.
«На ощупь» выходит в прокат 1 декабря.
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