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Дмитрий Нагиев выживает в лесу в трейлере фильма «На ощупь»

9 ноября
2022 год

Новости кино >>
9 ноября 2022
В сети появился трейлер экшн-драмы «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.



По сюжету у Виктора проблемы: с сыном, работой, совестью. Единственный выход – сбежать в свой уединенный загородный дом. Но там ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь Виктор должен не просто выжить в диком лесу, полном опасностей, но и противостоять собственным страхам и одиночеству.

Компанию Нагиеву составили Владислав Ценев, Михаил Горевой, Михаил Евланов и Дарья Войновская. За режиссуру и сценарий проекта отвечал Антон Мусс, а производством занималась Кинокомпания братьев Андреасян.

«На ощупь» выходит в прокат 1 декабря.
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Дмитрий Нагиев выживает в лесу в трейлере фильма «На ощупь» фотографии
Дмитрий Нагиев выживает в лесу в трейлере фильма «На ощупь» фотографии
Дмитрий Нагиев выживает в лесу в трейлере фильма «На ощупь» фотографии
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