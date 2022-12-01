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Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией

1 декабря
2022 год

Новости кино >>
1 декабря 2022

Walt Disney Company представила несколько новых проектов для своего стримингового сервиса Disney+. Библиотеку ушастой мыши пополнят как адаптации, так и оригинальные аниме-сериалы.

Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией
Одна из таких адаптаций — сериал «PHOENIX: EDEN17» от Studio 4℃Звукоед Нойзмен», «Спригган») по циклу легендарного Осаму Тэдзуки «Жар-птица». Манга состоит из 12 книг, опубликованных в период с 1954 по 1988 год. Все арки самостоятельные, их события разворачиваются в разные периоды времени (в прошлом и будущем), но объединяет их главный символ бессмертия и возрождения — Жар-птица. К сожалению, серия осталась незавершенной в связи со смертью автора. Трансляция сериала намечена на 2023 год, а пока смотрим трейлер.


Анимационная версия популярной манги Дзюнты Симы «Любовь Мураи» также появится на стриминговой площадке в 2023-м и расскажет об обычном старшекласснике, влюбленном в учительницу. Мурай признается в чувствах Танаку-сенсей, но страстная поклонница отомэ-игр мечтает лишь о персонажах из виртуального мира. Чтобы привлечь ее внимание, парнишка перевоплощается в точную копию любимого героя неприступной отаку. Подробностей о касте и съемочной группе еще нет, зато есть тизер.


Неожиданный пункт в программе Disney+ — приобретение эксклюзивных прав на трансляцию за пределами Японии второго сезона «Токийских мстителей», который стартует уже в январе следующего года. Учитывая, как сериал гремел в 2021-м, ставка может сыграть. Манга Кэна Вакуи, лежащая в основе сериала, правда, недавно завершилась. Впрочем, в аниме похождения Такэмити Ханагаки еще только начинаются. У юноши, который неожиданно вернулся в 2007-й, чтобы исправить ошибки юности и спасти Токио от преступного синдиката, впереди не только арка «Рождественская битва», но и все остальное.


Научно-фантастический медиа-проект «Синдуальность» от компании Bandai Namco Entertainment и Studio 8-bitСиняя тюрьма: Блю Лок», «О моем перерождении в слизь: Алые узы») также получит релиз в следующем году. Это история о мире, где смертоносный дождь «Слезы Новолуния» уничтожил почти всю цивилизацию и породил чудищ-людоедов. Спустя сотни лет человечество научилось защищаться и жить под землей. Случайная встреча главных героев — Нуар, Сиель и Шне — с недавно пробудившимся искусственным интеллектом приводит ко множеству интересных открытий.


Режиссером аниме выступает Юсукэ ЯмамотоРадость подъема»), сценарий пишут Такаси АосимаСестры Минами»)и Хадзимэ КамосидаЭтот глупый свин»), дизайн персонажей разрабатывает — Кэнъитиро КацураРыцари и магия»), музыкальным оформлением занимается Масато НакаямаТы и я»). Нуар говорит голосом Аой Коги (Кагуя Синомия из «Госпожи Кагуи»), Сиель озвучит начинающая сэйю Нагиса Аояма, а Шне – Мао Итимити (Мотоко Минагава из «Фруктовой корзины»).

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Наконец, стриминг покажет оригинальное аниме южнокорейского режиссера Пака Сон Ху (Магическая битва, «Бог старшей школы») под рабочим названием «Проект пуля/Пуля», на разработку сюжета которого у автора ушло более 10 лет. Производством займется собственная студия режиссера E&H productionНиндзя Камуи») в тесной кооперации с GAGA. Трейлера и даты релиза нет, радуемся арту

Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией
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БерсеркБог старшей школыГоспожа Кагуя: В любви как на войнеЗвукоед НойзменЗолотой пареньМагическая битваО моём перерождении в слизь: Алые узыРадость подъёмаРыцари и магияСёстры МинамиСиняя тюрьма: Блю ЛокСпригганТокийские мстителиТы и яФруктовая корзинаЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки

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Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией фотографии
Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией фотографии
Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией фотографии
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