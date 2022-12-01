Микки-Маус тоже любит аниме: Disney+ пополняет библиотеку новой японской анимацией

Walt Disney Company представила несколько новых проектов для своего стримингового сервиса Disney+. Библиотеку ушастой мыши пополнят как адаптации, так и оригинальные аниме-сериалы.
Одна из таких адаптаций — сериал «PHOENIX: EDEN17
» от Studio 4℃
(«Звукоед Нойзмен
», «Спригган
») по циклу легендарного Осаму Тэдзуки
«Жар-птица
». Манга состоит из 12 книг, опубликованных в период с 1954 по 1988 год. Все арки самостоятельные, их события разворачиваются в разные периоды времени (в прошлом и будущем), но объединяет их главный символ бессмертия и возрождения — Жар-птица. К сожалению, серия осталась незавершенной в связи со смертью автора. Трансляция сериала намечена на 2023 год, а пока смотрим трейлер.
Анимационная версия популярной манги Дзюнты Симы
«Любовь Мураи
» также появится на стриминговой площадке в 2023-м и расскажет об обычном старшекласснике, влюбленном в учительницу. Мурай признается в чувствах Танаку-сенсей, но страстная поклонница отомэ-игр мечтает лишь о персонажах из виртуального мира. Чтобы привлечь ее внимание, парнишка перевоплощается в точную копию любимого героя неприступной отаку. Подробностей о касте и съемочной группе еще нет, зато есть тизер.
Неожиданный пункт в программе Disney+ — приобретение эксклюзивных прав на трансляцию за пределами Японии второго сезона «Токийских мстителей
», который стартует
уже в январе следующего года. Учитывая, как сериал гремел в 2021-м
, ставка может сыграть. Манга Кэна Вакуи
, лежащая в основе сериала, правда, недавно завершилась
. Впрочем, в аниме похождения Такэмити Ханагаки еще только начинаются. У юноши, который неожиданно вернулся в 2007-й, чтобы исправить ошибки юности и спасти Токио от преступного синдиката, впереди не только арка «Рождественская битва», но и все остальное.
Научно-фантастический медиа-проект «Синдуальность
» от компании Bandai Namco Entertainment
и Studio 8-bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «О моем перерождении в слизь: Алые узы
») также получит релиз в следующем году. Это история о мире, где смертоносный дождь «Слезы Новолуния» уничтожил почти всю цивилизацию и породил чудищ-людоедов. Спустя сотни лет человечество научилось защищаться и жить под землей. Случайная встреча главных героев — Нуар, Сиель и Шне — с недавно пробудившимся искусственным интеллектом приводит ко множеству интересных открытий.
Режиссером аниме выступает Юсукэ Ямамото
(«Радость подъема
»), сценарий пишут Такаси Аосима
(«Сестры Минами
»)и Хадзимэ Камосида
(«Этот глупый свин
»), дизайн персонажей разрабатывает — Кэнъитиро Кацура
(«Рыцари и магия
»), музыкальным оформлением занимается Масато Накаяма
(«Ты и я
»). Нуар говорит голосом Аой Коги
(Кагуя Синомия из «Госпожи Кагуи
»), Сиель озвучит начинающая сэйю Нагиса Аояма
, а Шне – Мао Итимити
(Мотоко Минагава из «Фруктовой корзины
»).
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Наконец, стриминг покажет оригинальное аниме южнокорейского режиссера Пака Сон Ху
(Магическая битва
, «Бог старшей школы
») под рабочим названием «Проект пуля/Пуля
», на разработку сюжета которого у автора ушло более 10 лет. Производством займется собственная студия режиссера E&H production
(«Ниндзя Камуи
») в тесной кооперации с GAGA
. Трейлера и даты релиза нет, радуемся арту
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