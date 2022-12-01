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Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»

1 декабря
2022 год

Новости кино >>
1 декабря 2022

Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси». Церемония награждения состоялась в Центральном Доме Актера. Ведущим мероприятия выступил Игорь Верник.

Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»
фото: Пресс-служба премии "Белый квадрат"

«Оператор – это не тот, кто снимает красивые картинки, а тот, кто помогает рассказывать истории. У нас был сложный выбор, кандидаты все равные. И мы сделали выбор в пользу максимально осуществленного сторителлинга и самого фильма», – отметил при объявлении победителя председатель жюри, оператор и режиссер Сергей Трофимов.

Опельянц, который, впрочем, не смог посетить церемонию, так как находится на съемках, отчасти конкурировал сам с собой. В номинации на «Белый квадрат» по итогам 2021 года также была представлена лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», где Опельянц выступал оператором. Кроме того за награду боролись Денис Аларкон-Рамирес с малобюджетным хоррором «Бывшая», Максим Жуков с комиксом «Майор Гром: Чумной доктор» и Александр Ильховский, снявший «Медею» Александра Зельдовича.

Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»
фото: Пресс-служба премии "Белый квадрат"

В жюри «Белого квадрата» помимо Сергея Трофимова входили актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев.

Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой Орел» Владимир Михайлович Климов, известный своими работами в фильмах «Взлет», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Душа», «Вор», «Яды, или Всемирная история отравлений» и других.

Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»
фото: Пресс-служба премии "Белый квадрат"

Специальным призом «Операторское признание» отметили Кафедру операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и Кинокомпании «Альянс» при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Партнерами церемонии выступили Москино, Московская кинокомиссия, «КиноГорыныч», Television Movie Technic.

Для тех, кто не смог попасть на церемонию, доступна видеозапись события.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   1.12.2022 - 18:19
Кстати, так и не посмотрела этот фильм, хотя о нем столько говорили, что уже даже как-то неприлично было пропускать.. Точно наверстаю еще упущенное читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси» фотографии
Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси» фотографии
Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси» фотографии
Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси» фотографии
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