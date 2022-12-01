Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»

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Не перевелись ещё бесстрашные женщины на Руси

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Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе