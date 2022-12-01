Главную операторскую премию «Белый квадрат» получил Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси»

«Оператор – это не тот, кто снимает красивые картинки, а тот, кто помогает рассказывать истории. У нас был сложный выбор, кандидаты все равные. И мы сделали выбор в пользу максимально осуществленного сторителлинга и самого фильма», – отметил при объявлении победителя председатель жюри, оператор и режиссер Сергей Трофимов.
Специальным призом «Операторское признание» отметили Кафедру операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и Кинокомпании «Альянс» при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Партнерами церемонии выступили Москино, Московская кинокомиссия, «КиноГорыныч», Television Movie Technic.
Для тех, кто не смог попасть на церемонию, доступна видеозапись события.
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