Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»

В Москве подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом». Гран-при завоевала лента «Последняя осень юности» Никиты Транцеева из ВГИКа. Он же признан лучшим режиссером, а сыгравший в фильме артист Юрий Нифонтов получил приз за лучшую мужскую роль, сообщают организаторы конкурса.
фото: Организаторы фестиваля "Кино с человеческим лицом"
За лучшую женскую роль отметили Ольгу Матушкину из картины «Мать» Ксении Фроловой (ВГИК), награда за сценарий досталась автору «Трактата о бабочках» Александру Лаврентьеву (ВГИК), приз за операторскую работу ушел к Каныбеку Калматову, снявшему ленту «Возвращение» Глеба Прохорова (ВГИК).
Лучшим фильмом в номинации «Культура и традиции народов России» стал док «Бог металла» Никиты Тиманькова (ВГИК), победителем в секции «Духовно-нравственные ценности» оказался док «Мастер на все руки» студентки СПбГИКиТ Марии Романовой, а в блоке «Сохранение исторической памяти» победил фильм «Родченко» Ивана Батурина, также представителя Санкт-Петербургского института кино и телевидения.
фото: Организаторы фестиваля "Кино с человеческим лицом"
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