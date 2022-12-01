Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Переделкино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»

1 декабря
2022 год

Новости кино >>
1 декабря 2022

В Москве подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом». Гран-при завоевала лента «Последняя осень юности» Никиты Транцеева из ВГИКа. Он же признан лучшим режиссером, а сыгравший в фильме артист Юрий Нифонтов получил приз за лучшую мужскую роль, сообщают организаторы конкурса.

Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»
фото: Организаторы фестиваля "Кино с человеческим лицом"

За лучшую женскую роль отметили Ольгу Матушкину из картины «Мать» Ксении Фроловой (ВГИК), награда за сценарий досталась автору «Трактата о бабочках» Александру Лаврентьеву (ВГИК), приз за операторскую работу ушел к Каныбеку Калматову, снявшему ленту «Возвращение» Глеба Прохорова (ВГИК).

Лучшим фильмом в номинации «Культура и традиции народов России» стал док «Бог металла» Никиты Тиманькова (ВГИК), победителем в секции «Духовно-нравственные ценности» оказался док «Мастер на все руки» студентки СПбГИКиТ Марии Романовой, а в блоке «Сохранение исторической памяти» победил фильм «Родченко» Ивана Батурина, также представителя Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»
фото: Организаторы фестиваля "Кино с человеческим лицом"

В жюри конкурса входили представители федеральных ведомств Владимир Силантьев, Айказ Микаелян, Евгений Еремин, Николай Ларин, актеры Павел Баршак, Владислава Ермолаева, Ольга Дунаева, Александр Ряполов, Иван Жванкин, Наталья Громова, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, продюсер, режиссер и сценарист Ренат Давлетьяров.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   1.12.2022 - 18:19
Что-то одни ребята из ВГИКа, а как де ГИТИС?))) А вообще ВГИК и правда больших профи готовит, только жаль, что как-то после окончания универа они пропадают читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Павел БаршакИван БатуринНаталья Громова (II)Ренат ДавлетьяровОльга ДунаеваВладислава ЕрмолаеваОльга МатушкинаЮрий НифонтовЖан ПросяновАлександр РяполовНикита Транцеев
фильмы
Родченко

фотографии >>
Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Тимофей Спивак
30 ноября ушёл из жизни актёр Тимофей Спивак.
Фома Воронецкий
29 ноября ушёл из жизни актёр Фома Воронецкий.

День рождения >>

Ксения Громова
Игорь Гудеев
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Риз Ахмед
Шарль Жерар
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
Время года зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram