Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро

По сюжету социопатка Лика (Тарасова), наделенная невероятным даром приносить удачу в любых аферах, подрабатывает своеобразным «талисманом» в криминальных кругах. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов при строительстве детского реабилитационного центра. Героиня попытается доказать невиновность Антона, а также восстановить его отношения с дочерью Стешей (Полина Гухман).
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