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Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро

1 декабря
2022 год

Новости кино >>
1 декабря 2022

Стартовали съемки восьмисерийной криминальной комедии «Талисман» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv, где в 2023 году состоится премьера сериала.

Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро
фото: пресс-служба more.tv

По сюжету социопатка Лика (Тарасова), наделенная невероятным даром приносить удачу в любых аферах, подрабатывает своеобразным «талисманом» в криминальных кругах. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов при строительстве детского реабилитационного центра. Героиня попытается доказать невиновность Антона, а также восстановить его отношения с дочерью Стешей (Полина Гухман).

В сериале также снимаются Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссером выступит Кирилл Кузин, работавший над сериалом «‎Сергий против нечисти»‎, креативным продюсером и сценаристом — Владимир Батрамеев. Производством сериала занимается кинокомпания Legio Felix Ильи Куликова.
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№ 1
Дашустик   1.12.2022 - 18:20
Блин, вот тут двоякие ощущения - вроде очень хорошие актеры, но море тв? Вот не знаю, обычно у этого стриминга не лучшие выходят сериалы читать далее>>
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Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро фотографии
Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро фотографии
Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро фотографии
Аглая Тарасова станет «Талисманом» Кирилла Кяро фотографии
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