Крупнейшему российскому агентству талантов «Стардаст» исполнилось 15 лет

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Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю

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Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе