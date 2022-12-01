Крупнейшему российскому агентству талантов «Стардаст» исполнилось 15 лет

Крупнейшему российскому агентству талантов «Стардаст
» (StarDust) исполнилось 15 лет. По этому поводу с журналистами встретились основательница агентства, генеральный продюсер 1-2-3 Production Нелли Яралова
, генеральный директор Татьяна Беличенко
и исполнительный директор Ася Пейсахович
.
Агентство «Стардаст» было основано в 2007 году – можно сказать, на заре отечественной кино- и сериальной индустрии, когда уже стали появляться громкие телевизионные и кинотеатральные проекты, но подбор кадров все еще носил, скорее, хаотичный порядок. Во многом, как признается Яралова, «Стардаст» вырос из творческой команды компании «Амедиа», которая в тот момент являлась одним из крупнейших производителей телепродукции. Там Яралова и Беличенко работали с творческими командами и отдельными авторами, а впоследствии поняли, что индустрии необходим системный подход по взаимодействию с креативными производителями фильмов и сериалов.
«У нас всегда было два критерия для сотрудничества с нашими потенциальными клиентами – это адекватность и талант
», – говорит Яралова. Татьяна Беличенко добавляет, что именно профессиональный состав агентства помогает своим клиентам – сценаристам, режиссерам, операторам, актерам – выстроить уверенный диалог с производственными студиями, телеканалами и онлайн-платформами, которые являются заказчиками фильмов и сериалов.
«Многие творческие люди, например, не любят говорить с продюсерами о деньгах, а обсуждают лишь креативные решения. Наши агенты как раз помогают талантам в финансовом и юридическом сопровождении
», – отмечает Беличенко. Кроме того специалисты «Стардаст» берут на себя отчасти и экспертный консалтинг – например, если платформа или продакшн ищут пул авторов под конкретный бриф или режиссеров под уже написанный сценарий.
На данный момент «Стардаст» работает с десятками авторов, известными режиссерами, операторами и актерами. Так, например, агентство представляет интересы одного из ведущих российских сценаристов Юрия Короткова
, автора второго сезона «Игры на выживание
» Сергея Калужанова
, постановщика «Территории
» и «Триггера-2
» Игоря Твердохлебова
, режиссера «Девушек с Макаровым
» Радды Новиковой
, автора сценария «1703
» Дениса Артамонова
, режиссера «Движения вверх
» и самого кассового отечественного фильма этого года «Сердце пармы
» Антона Мегердичева
, актрисы Оксаны Акиньшиной
и многих других.
«За 15 лет мы прошли действительно большой и сложный путь, однако мы очень гордимся той репутацией, которую имеем в индустрии. И особенно гордимся нашими талантами. За эти годы мы смогли выстроить карьеру многих из них, ну а для остальных всё ещё впереди. Мы очень благодарны нашим партнёрам и друзьям, которые поверили в «Стардаст» ещё на моменте его создания, мы это очень ценим
», – говорит Татьяна Беличенко.
В числе компаний, с которыми сотрудничает агентство, – ведущие телеканалы, производственные компании и стриминг-платформы страны. Например, совсем недавно «Стардаст» заключили соглашение о партнерстве с онлайн-кинотеатром KION.
«Когда мы начинали этот бизнес, многие кинопроизводители относились к нам скептически. Но посмотрите сейчас, спустя 15 лет, мы доказали не только свою необходимость, но и эффективность и конкурентоспособность. Рынок стал более понятным, есть чёткие параметры работы, мы понимаем, откуда появляются кадры – стало больше киношкол, продюсеры начали активнее работать с молодыми талантами. Разрыв с Западом, к счастью, сферы талантов не коснется, и наша стратегия, нацеленная на внутренний рынок, сегодня как никогда актуальна. Я могу сказать, что сейчас наша годовая выручка составляет примерно 300 млн рублей. В перспективе 2-3 лет мы планируем увеличить её до 700 млн руб. – 1 млрд рублей
», – заключает Нелли Яралова.
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