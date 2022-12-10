Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Зима — время проверять запасы. Вот и Crunchyroll
решил так же: теперь в библиотеке стриминга можно будет найти «Актрису тысячелетия
» Сатоси Кона
, «Лиз и синюю птицу
» Наоко Ямады
, «Тайную жизнь пингвинов
», кучу «Дигимонов
» и «Страшную волю богов
» Такаси Миике
впридачу. Студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Скейт: Бесконечность
») 5 января планирует пятиминутным рекапом напомнить зрителям, что происходило в трех сезонах «Прозы бродячих псов
». Додзинси по «Мобильному воину Гандаму: Ответному удару Чара
» обретет вторую жизнь: 30 и 31 декабря знаменитую мангу от создателя «Евангелиона
» Хидэаки Анно
можно будет приобрести на комикс-базаре Comiket. «Дзюндзи Ито: Маньяк
» выходит уже 19 января, но только сейчас поделился
полным списком экранизированной литературы и сэйю: всего в аниме войдут 20 сюжетов великого хоррор-мангаки
(). Второй сезон «Токийских мстителей
» от Liden Films
(«Песнь ночных сов
», «Сказание об Арслане
») стартует аккурат на православное рождество — 7 января (даром, что и арка называется «Рождественская битва
»). Аниме штурмует
«Оскар»: на премию американской киноакадемии выдвинуты «Ину-О
» мастера Юасы
, «Прощай, Донглис!
» Ацуко Исидзуки
и «Плавучий дом
» Хироясу Исиды
.
И наша любимая сдвоенная рубрика «Считаем чужие денежки» и «Смотрим, как аниме выходит в прокат других стран»: «Первый слэм-данк
», с помпой начавший бокс-офис-эпопею ($9,5 миллионов за дебютный уикенд в родной Японии), готовится к прокату в Гонконге и Макао с 12 января. Тогда же «Судзумэ закрывает двери
» Макото Синкая
, собравшая в японском прокате больше $55 миллионов, отправится покорять Европу. Тем временем «Ван-Пис. Красный фильм
» возглавил китайский топ по выручке со сборами свыше $18 миллионов, а на втором месте тусуется «Хэллоуинская невеста
» из франшизы о детективе Конане
. В Южной Корее успехи «Ван-Писа» поскромнее: пятое место и около миллиона долларов от местных ценителей японской анимации.
Аниме-индустрия
не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о спешле «Рейтинга короля
» или сайфае про космических захватчиков «Боевой отряд «Полный провал
»), а по субботам
собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Обзор кассового красного гиганта «Ван Пис»
Аниме «Этот глупый свин не понимает мечту девочки зайки
» от студии CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Одинокий рокер!
») получит продолжение в виде двух фильмов. Проект адаптирует восьмой и девятый тома ранобэ — «Негодник, которому не снилась сестра на прогулке
» и «Негодник, которому не снилась девочка с кожаным рюкзаком
» соответственно.
История вращается вокруг старшеклассника Сакуты Адзусагавы и юной модели Май Сакурадзимы. После того, как мать обманом заставила Май сниматься в купальнике, девушка замыкается в себе и берет перерыв от фотосессий и школьного обучения. Из-за желания стать невидимой для публики у нее развивается подростковый синдром: она действительно начинает исчезать, становясь незаметной для окружающих. Сакута решает помочь Май и другим подросткам, столкнувшихся с похожей проблемой.
Серия новелл, написанная Хадзимэ Камосиды
и проиллюстрированная Кэйдзи Мидзогути
, публикуется с апреля 2014-го. После двухлетнего перерыва в декабре этого года выйдет новый, 12-й том.
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Еще один романтический сериал «Песнь ночных сов»
Полнометражное аниме «Твой цвет
» от волшебницы Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
») ждет релиза осенью 2023-го. Студия Science SARU
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
») поделилась первым тизером, из которого ничего не ясно, но мы-то знаем.
Тоцуко — ученица старших классов миссионерской школы в Нагасаки — обладает уникальной способностью видеть цвета чужих эмоций. Из-за этого она старается оберегать друзей и близких, даже если приходится лукавить, чтобы сгладить негативные ощущения. Однажды в букинистическом магазине на краю города Тоцуко встречает юношу, мечтающего собрать музыкальную группу, и удивительную девушку, чьи эмоции переливаются изумительно красками.
Сценарий написала Рэйко Ёсида
(«Белый ящик
», «Повесть о доме Тайра
») совместно с Наоко Ямадой
, а музыку сочинил Кэнсукэ Усио
(«Человек-бензопила
», «Пинг-понг
»).
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«Руки прочь от кинокружка» — еще одно аниме от студии Science SARU
За экранизацию научно-фантастической манги Кюри Ямады
«Гены искусственного интеллекта
» взялась студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Ванпанчмен
») и уже выкатила тизер.
В мире будущего значительную часть населения составляют роботы с искусственным интеллектом, практически неотличимым от людского. Хикару Судо, человеческий врачеватель гуманоидов, и его помощница-андроид Риса Хигути сталкиваются с новой болезнью, вызванной сосуществованием людей и ИИ.
Проектом по сценарию Рюносукэ Кингэцу
(«Контратака женщины-полицейского
», «Девушки-самураи
») дирижирует Юдзо Сато
(«Волшебная война
», «Дневник Анны Франк
»), а над персонажами работает художник Кэй Цутия
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
», «Наруто
»). Человеческого доктора Хикару озвучит Такэо Оцука
(Посейдон из «Сна в замке демона
», Леон Фо Батфорит из «Мира отомэ-игр
»), а его помощницу Рису — Юмэ Миямото
(Окова из «Дороро
», Рион из «Черного призывателя
»)
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«Хал» — другая история о роботах и чувствах
Студия Orange
(«Выдающиеся звери
», «Страна самоцветов
») выпустила новый, уже четвертый по счету трейлер к аниме «Триган: Ураган
», ребуту культового сериала
конца 1990-х.
В трейлере показывают, разумеется, Вэша Урагана — космического ганслингера-пацифиста с темным прошлым, несмотря на миролюбивый настрой оставляющего за собой грандиозные разрушения. Кроме того, дали заранее послушать опенинг TOMBI от Kvi Baba
(Salyu
и Харука Накамура
исполняют эндинг Hoshi no Kuzu α).
Постановкой руководит некий Кэндзи Муто
(мы тоже раньше про него не слышали), а помогают ему художники Кодай Ватанабэ
(«Ван-Пис
»), Такахико Абиру
(«Девочка, покорившая время
») и Юмихико Амано
, а также композитор Тацуя Като
(«Доктор Стоун
», «Семерка идолов
»). За Вэша Урагана молвит Ёсицугу Мацуока
(бешеный Иноскэ из «Истребителя демонов
»), а призванную приглядывать за стрелком сотрудницу страхового агентства Мерил Страйф озвучит Сакура Андо
(белая курица Легом из «Выдающихся зверей
»). Выход в эфир — уже 7 января.
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Феномен «Ковбоя Бибопа»
Сэйнэн-манга Нэнэ Юкимори
«Кубо не прощает меня — моба
» вот-вот (10 января) покажет всем свою аниме-версию от студии Pine Jam
(«Сделай это сам!
», «Девушка из оперы!!
»). Но пока — 10 декабря, так что смотрим трейлер.
Сюжет, который издали можно принять за «Озорную Такаги
», расскажет о школьнике Дзюнту Сираиси. Парень настолько незаметен, что даже учителя считают его парту незанятой. Ни дать ни взять — моб. Единственная, кто знает о существовании Сираиси, — его одноклассница Нагиса Кубо. И, кажется, своими дразнилками она пытается привлечь его внимание.
Заведует ромкомом Кадзуоми Кога
(«Девушка на час
», «Так сложно любить отаку
»), дизайн персонажей смастерила Ётико Сайто
(«Комиксистки
», «Реинкарнация безработного
»), а над сценарием и компоновкой серий трудился Юя Такахаси
(«Тигр и кролик
»). Школьник-невидимка Сираиси говорит голосом Кэнго Каваниси
(застенчивый Рицу Сома из «Фруктовой корзины
», Сисуй Утиха из «Наруто: Ураганные хроники
»), а сэйю бойкой Нагисы Кубо стала Кана Ханадзава
(Хана Мидорикава из «Школы-тюрьмы
», Канадэ Татибана из «Ангельских ритмов
»). К слову, она же исполнит главную тему сериала.
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В театре только женщины: об аниме «Девушка из оперы!!»
Бонус
: постер Наоки Урасавы (манга «Монстр
») специально для постера фильма «Мистер Лунный свет: Концерт The Beatles в Будокане, когда мы все увидели мечту
» (Mr. Moonlight — 1966 The Beatles Budokan Concert — The Dream We All Saw).
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