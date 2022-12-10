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Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

10 декабря
2022 год

Новости кино >>
10 декабря 2022
Зима — время проверять запасы. Вот и Crunchyroll решил так же: теперь в библиотеке стриминга можно будет найти «Актрису тысячелетия» Сатоси Кона, «Лиз и синюю птицу» Наоко Ямады, «Тайную жизнь пингвинов», кучу «Дигимонов» и «Страшную волю богов» Такаси Миике впридачу. Студия BonesМоб Психо 100», «Скейт: Бесконечность») 5 января планирует пятиминутным рекапом напомнить зрителям, что происходило в трех сезонах «Прозы бродячих псов». Додзинси по «Мобильному воину Гандаму: Ответному удару Чара» обретет вторую жизнь: 30 и 31 декабря знаменитую мангу от создателя «Евангелиона» Хидэаки Анно можно будет приобрести на комикс-базаре Comiket. «Дзюндзи Ито: Маньяк» выходит уже 19 января, но только сейчас поделился полным списком экранизированной литературы и сэйю: всего в аниме войдут 20 сюжетов великого хоррор-мангаки (). Второй сезон «Токийских мстителей» от Liden FilmsПеснь ночных сов», «Сказание об Арслане») стартует аккурат на православное рождество — 7 января (даром, что и арка называется «Рождественская битва»). Аниме штурмует «Оскар»: на премию американской киноакадемии выдвинуты «Ину-О» мастера Юасы, «Прощай, Донглис!» Ацуко Исидзуки и «Плавучий дом» Хироясу Исиды.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

И наша любимая сдвоенная рубрика «Считаем чужие денежки» и «Смотрим, как аниме выходит в прокат других стран»: «Первый слэм-данк», с помпой начавший бокс-офис-эпопею ($9,5 миллионов за дебютный уикенд в родной Японии), готовится к прокату в Гонконге и Макао с 12 января. Тогда же «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая, собравшая в японском прокате больше $55 миллионов, отправится покорять Европу. Тем временем «Ван-Пис. Красный фильм» возглавил китайский топ по выручке со сборами свыше $18 миллионов, а на втором месте тусуется «Хэллоуинская невеста» из франшизы о детективе Конане. В Южной Корее успехи «Ван-Писа» поскромнее: пятое место и около миллиона долларов от местных ценителей японской анимации.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о спешле «Рейтинга короля» или сайфае про космических захватчиков «Боевой отряд «Полный провал»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Обзор кассового красного гиганта «Ван Пис»
Аниме «Этот глупый свин не понимает мечту девочки зайки» от студии CloverWorksСемья шпиона», «Одинокий рокер!») получит продолжение в виде двух фильмов. Проект адаптирует восьмой и девятый тома ранобэ — «Негодник, которому не снилась сестра на прогулке» и «Негодник, которому не снилась девочка с кожаным рюкзаком» соответственно.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

История вращается вокруг старшеклассника Сакуты Адзусагавы и юной модели Май Сакурадзимы. После того, как мать обманом заставила Май сниматься в купальнике, девушка замыкается в себе и берет перерыв от фотосессий и школьного обучения. Из-за желания стать невидимой для публики у нее развивается подростковый синдром: она действительно начинает исчезать, становясь незаметной для окружающих. Сакута решает помочь Май и другим подросткам, столкнувшихся с похожей проблемой.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Серия новелл, написанная Хадзимэ Камосиды и проиллюстрированная Кэйдзи Мидзогути, публикуется с апреля 2014-го. После двухлетнего перерыва в декабре этого года выйдет новый, 12-й том.

Читать Еще один романтический сериал «Песнь ночных сов»
Полнометражное аниме «Твой цвет» от волшебницы Наоко ЯмадыФорма голоса», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси») ждет релиза осенью 2023-го. Студия Science SARUРуки прочь от кинокружка!», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами») поделилась первым тизером, из которого ничего не ясно, но мы-то знаем.


Тоцуко — ученица старших классов миссионерской школы в Нагасаки — обладает уникальной способностью видеть цвета чужих эмоций. Из-за этого она старается оберегать друзей и близких, даже если приходится лукавить, чтобы сгладить негативные ощущения. Однажды в букинистическом магазине на краю города Тоцуко встречает юношу, мечтающего собрать музыкальную группу, и удивительную девушку, чьи эмоции переливаются изумительно красками.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Сценарий написала Рэйко ЁсидаБелый ящик», «Повесть о доме Тайра») совместно с Наоко Ямадой, а музыку сочинил Кэнсукэ УсиоЧеловек-бензопила», «Пинг-понг»).

Читать «Руки прочь от кинокружка» — еще одно аниме от студии Science SARU
За экранизацию научно-фантастической манги Кюри Ямады «Гены искусственного интеллекта» взялась студия MadhouseТетрадь смерти», «Ванпанчмен») и уже выкатила тизер.


В мире будущего значительную часть населения составляют роботы с искусственным интеллектом, практически неотличимым от людского. Хикару Судо, человеческий врачеватель гуманоидов, и его помощница-андроид Риса Хигути сталкиваются с новой болезнью, вызванной сосуществованием людей и ИИ.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Проектом по сценарию Рюносукэ КингэцуКонтратака женщины-полицейского», «Девушки-самураи») дирижирует Юдзо СатоВолшебная война», «Дневник Анны Франк»), а над персонажами работает художник Кэй ЦутияНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Наруто»). Человеческого доктора Хикару озвучит Такэо Оцука (Посейдон из «Сна в замке демона», Леон Фо Батфорит из «Мира отомэ-игр»), а его помощницу Рису — Юмэ Миямото (Окова из «Дороро», Рион из «Черного призывателя»)

Читать «Хал» — другая история о роботах и чувствах
Студия OrangeВыдающиеся звери», «Страна самоцветов») выпустила новый, уже четвертый по счету трейлер к аниме «Триган: Ураган», ребуту культового сериала конца 1990-х.


В трейлере показывают, разумеется, Вэша Урагана — космического ганслингера-пацифиста с темным прошлым, несмотря на миролюбивый настрой оставляющего за собой грандиозные разрушения. Кроме того, дали заранее послушать опенинг TOMBI от Kvi Baba (Salyu и Харука Накамура исполняют эндинг Hoshi no Kuzu α).

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Постановкой руководит некий Кэндзи Муто (мы тоже раньше про него не слышали), а помогают ему художники Кодай ВатанабэВан-Пис»), Такахико АбируДевочка, покорившая время») и Юмихико Амано, а также композитор Тацуя КатоДоктор Стоун», «Семерка идолов»). За Вэша Урагана молвит Ёсицугу Мацуока (бешеный Иноскэ из «Истребителя демонов»), а призванную приглядывать за стрелком сотрудницу страхового агентства Мерил Страйф озвучит Сакура Андо (белая курица Легом из «Выдающихся зверей»). Выход в эфир — уже 7 января.

Читать Феномен «Ковбоя Бибопа»
Сэйнэн-манга Нэнэ Юкимори «Кубо не прощает меня — моба» вот-вот (10 января) покажет всем свою аниме-версию от студии Pine JamСделай это сам!», «Девушка из оперы!!»). Но пока — 10 декабря, так что смотрим трейлер.


Сюжет, который издали можно принять за «Озорную Такаги», расскажет о школьнике Дзюнту Сираиси. Парень настолько незаметен, что даже учителя считают его парту незанятой. Ни дать ни взять — моб. Единственная, кто знает о существовании Сираиси, — его одноклассница Нагиса Кубо. И, кажется, своими дразнилками она пытается привлечь его внимание.

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю

Заведует ромкомом Кадзуоми КогаДевушка на час», «Так сложно любить отаку»), дизайн персонажей смастерила Ётико СайтоКомиксистки», «Реинкарнация безработного»), а над сценарием и компоновкой серий трудился Юя ТакахасиТигр и кролик»). Школьник-невидимка Сираиси говорит голосом Кэнго Каваниси (застенчивый Рицу Сома из «Фруктовой корзины», Сисуй Утиха из «Наруто: Ураганные хроники»), а сэйю бойкой Нагисы Кубо стала Кана Ханадзава (Хана Мидорикава из «Школы-тюрьмы», Канадэ Татибана из «Ангельских ритмов»). К слову, она же исполнит главную тему сериала.

Читать В театре только женщины: об аниме «Девушка из оперы!!»
Бонус: постер Наоки Урасавы (манга «Монстр») специально для постера фильма «Мистер Лунный свет: Концерт The Beatles в Будокане, когда мы все увидели мечту» (Mr. Moonlight — 1966 The Beatles Budokan Concert — The Dream We All Saw).

Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю
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Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю фотографии
Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю фотографии
Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю фотографии
Все, что нам нужно — это любовь, но сойдет и ромком: главные новости аниме за неделю фотографии
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