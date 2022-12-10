«Адмиралы района» возьмутся за новое дело 12 декабря

Первый сезон сериала вышел в эфир НТВ в апреле 2020 года. Тогда действие развернулось в Новоадмиралтейском районе Санкт-Петербурга: бывшие и нынешние силовики из ФСБ и МВД были вынуждены объединиться в одну команду, чтобы расследовать дело о гибели бывшего подполковника МВД, который ценой своей жизни предотвратил теракт в торговом центре. В финале сезона замешанный в преступлениях начальник Новоадмиралтейского района Таранец погибает, Городецкий (Флёров) получает предложение возглавить Управление, а Девятов (Дахненко) подает рапорт об увольнении.
фото: Пресс-служба НТВ
После событий первого сезона проходит полгода. Городецкий возглавляет Новоадмиралтейское УВД, Аверин (Чантурия) становится его заместителем и начальником полиции, а Сивоченко (Болонев) и Волынцев (Васильев) служат под его руководством в этом же направлении. Девятов, уволившийся из ФСБ, начинает работать консультантом миллиардера Доронина, хозяина холдинга «СПб Скай»: его главная цель – перехватить весь бизнес основного конкурента, владельца «Норд Инвест» Владислава Котова. Поначалу кажется, что достичь этой цели практически невозможно. Но благодаря работе Девятова Котов лишается участия в тендере на строительство жилого квартала, а после – и поддержки вице-губернатора.
«Мой герой пытается жить новой жизнью: уходит со службы, пытается делать то, что считает правильным, но офицеры бывшими не бывают. Я очень благодарен нашему зрителю за его внимание к нашему детективу и, мне кажется, второй сезон получился на достойном уровне "Адмиралов"», — отметил Максим Дахненко.
фото: Пресс-служба НТВ
Тем временем Сивоченко, Подгоняев и Волынцев узнают о продаже взрывчатки: они выходят на след продавца оружия и сразу же после сделки «берут» его, но упускают покупателя. В это же время в городе происходит теракт: когда один из героев выходит из ресторана и садится в свою машину, она взрывается. «Адмиралы» начинают расследование и понимают, что в автомобиле была заложена та самая взрывчатка, покупателя которой они упустили. Продолжая расследование, они выходят на след Девятова и начинают его подозревать.
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