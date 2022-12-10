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Риз Уизерспун вернется к роли «Выскочки»

10 декабря
2022 год

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10 декабря 2022
Риз Уизерспун вернется к роли Трэйси Флик в сиквеле комедии «Выскочка», вышедшей на экраны в конце 1990-х. Лента получит название «Трэйси Флик не может победить» и выйдет на стриминговом сервисе Paramount+, сообщает Variety.

Риз Уизерспун вернется к роли «Выскочки»
фото: К/ф «Выскочка»

Постановщик оригинальной картины Александр Пэйн вновь займет режиссерское кресло, а также будет работать над сценарием. «Выскочка» рассказывала о борьбе самой активной и нахальной ученицы Трэйси Флик и ее учителя, который хотел помешать девушке возглавить школьный совет.

Продолжение будет основано на романе Тома Перротты, опубликованном в этом году. В центре сюжета окажется уже взрослая Флик, которая продолжит двигаться по карьерной лестнице. Работая завучем в государственной средней школе в пригороде Нью-Джерси, она намерена добиться повышения, поскольку ее начальник планирует уйти на пенсию.
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