Риз Уизерспун вернется к роли «Выскочки»

Риз Уизерспун вернется к роли Трэйси Флик в сиквеле комедии «Выскочка», вышедшей на экраны в конце 1990-х. Лента получит название «Трэйси Флик не может победить» и выйдет на стриминговом сервисе Paramount+, сообщает Variety.
фото: К/ф «Выскочка»
Постановщик оригинальной картины Александр Пэйн вновь займет режиссерское кресло, а также будет работать над сценарием. «Выскочка» рассказывала о борьбе самой активной и нахальной ученицы Трэйси Флик и ее учителя, который хотел помешать девушке возглавить школьный совет.
Продолжение будет основано на романе Тома Перротты, опубликованном в этом году. В центре сюжета окажется уже взрослая Флик, которая продолжит двигаться по карьерной лестнице. Работая завучем в государственной средней школе в пригороде Нью-Джерси, она намерена добиться повышения, поскольку ее начальник планирует уйти на пенсию.
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