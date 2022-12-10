Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек пустятся в бега в фильме «Подстрекатели»

Мэтт Дэймон
и Кейси Аффлек
встретятся на съемочной площадке фильма «Подстрекатели» (The Instigators), сообщает Deadline
.
фото: IndieWire
В центре сюжета — два вора, планирующие пуститься в бега после неудачного ограбления. Помочь им предстоит врачу, у которого наблюдается один из мужчин.
Фильм станет вторым проектом продюсерской компании Artists Equity, созданной Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком
. Режиссером «Подстрекателей» выступит Даг Лайман
(«Мистер и миссис Смит
»).
Ранее Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек вместе играли в картинах «Умница Уилл Хантинг
», «Одиннадцать друзей Оушена
» и «Интерстеллар
», а также грядущей работе Кристофера Нолана
«Оппенгеймер
».
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