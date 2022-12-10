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Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек пустятся в бега в фильме «Подстрекатели»

10 декабря
2022 год

Новости кино >>
10 декабря 2022

Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек встретятся на съемочной площадке фильма «Подстрекатели» (The Instigators), сообщает Deadline.

Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек пустятся в бега в фильме «Подстрекатели»
фото: IndieWire

В центре сюжета — два вора, планирующие пуститься в бега после неудачного ограбления. Помочь им предстоит врачу, у которого наблюдается один из мужчин.

Фильм станет вторым проектом продюсерской компании Artists Equity, созданной Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком. Режиссером «Подстрекателей» выступит Даг ЛайманМистер и миссис Смит»).

Ранее Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек вместе играли в картинах «Умница Уилл Хантинг», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Интерстеллар», а также грядущей работе Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
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