Объявлен актерский состав мюзикла «
Дрянные девчонки
» от студии Paramount. Ведущие роли получили
Энгаури Райс
(«
Человек-паук: Нет пути домой
»),
Аулии Кравальо
,
Жакель Спайви
и
Рене Рэпп
(«
Сексуальная жизнь студенток
»), сообщает
The Hollywood Reporter
.
фото: hollywoodreporter.com
Сценарий к фильму написала
Тина Фей
на основе собственного бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки», стартовавшего на сцене в 2018 году. За режиссуру будут отвечать
Саманта Джейн
и
Артуро Перес-младший
.
Оригинал с
Линдси Лохан
,
Рэйчел Макадамс
,
Амандой Сейфред
,
Лиззи Каплан
,
Эми Полер
и Фей рассказывал о Кэди Херон, которая возвращается из Африки домой для окончания средней школы и влюбляется в бывшего парня Реджины Джордж, самой подлой девчонки в учебном заведении.
В мюзикле Энгаури Райс сыграет Кэди Херон, а Рене Рэпп — Реджину Джордж.
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