Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлен актерский состав мюзикла «Дрянные девчонки»

10 декабря
2022 год

Новости кино >>
10 декабря 2022
Объявлен актерский состав мюзикла «Дрянные девчонки» от студии Paramount. Ведущие роли получили Энгаури РайсЧеловек-паук: Нет пути домой»), Аулии Кравальо, Жакель Спайви и Рене РэппСексуальная жизнь студенток»), сообщает The Hollywood Reporter.

Объявлен актерский состав мюзикла «Дрянные девчонки»
фото: hollywoodreporter.com

Сценарий к фильму написала Тина Фей на основе собственного бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки», стартовавшего на сцене в 2018 году. За режиссуру будут отвечать Саманта Джейн и Артуро Перес-младший.

Оригинал с Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Амандой Сейфред, Лиззи Каплан, Эми Полер и Фей рассказывал о Кэди Херон, которая возвращается из Африки домой для окончания средней школы и влюбляется в бывшего парня Реджины Джордж, самой подлой девчонки в учебном заведении.

В мюзикле Энгаури Райс сыграет Кэди Херон, а Рене Рэпп — Реджину Джордж.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Спасибо, посмотрю (что смогу). Неочевидные хиты июня и то, что прошло под радаром
«Дрянных девчонок» превратят в мюзикл
Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография
В США составили список самых смешных фильмов
Линдсей Лохан хочет стать президентом США
Хроники Квентина
персоны
Ангури Райс
фильмы
Дрянные девчонкиСексуальная жизнь студенток

анонс

Скорбим

Сергей Зыгмантович
9 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Зыгмантович.
Борис Дмитриев
9 декабря ушёл из жизни актёр Борис Дмитриев.

День рождения >>

Светлана Антонова
Катерина Беккер
Николай Боярский
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Михаил Румянцев
Семён Стругачёв
Джеймс Тратас
Юрий Цурило
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Эмманюэль Крик
Дороти Ламур
Амедео Наццари
Харленд Уильямс
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
Другая
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помнить
драма, триллер
Южная Корея, 2022
Призрачно-белый
драма, исторический фильм, притча
Германия, Израиль, Россия, 2022
Приключения Тедди
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2022
Балабанов. Колокольня. Реквием
биография
Россия, 2022
Бегущие за волной
драма
Австралия, 2022
Большой золотой слиток
комедия, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram