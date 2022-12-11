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Про Хеллбоя создают игру

11 декабря
2022 год

Новости кино >>
11 декабря 2022
Хеллбой переберется в игровое пространство. Об этом стало известно в ходе церемонии награждения наград The Game Awards 2022.



За разработку приключенческого roguelite-экшена Hellboy: Web Of Wyrd отвечают британская Upstream Arcade и голландская Good Shepherd, а помогают им создатель серии комиксов Майк Миньола и издательство Dark Horse.

Миньола сам сочинил историю и выступил художником арта, тем самым приблизив игру к стилистике оригинала. Красный вместо Рона Перлмана и Дэвида Харбора заговорит голосом Лэнса Реддика, уточняет Polygon.


Игрокам предстоит сразиться со множеством кошмарных врагов, нанося удары в ближнем и дальнем бою. Как и в комиксах, игра отправляет Хеллбоя в серию совершенно разных и уникальных приключений. Хотя эти истории существуют сами по себе, все они связаны с таинственным наследием Дома бабочек. Когда агент Бюро паранормальных исследований и обороны отправляется на разведку в особняк и тут же пропадает, Хеллбой вместе с команде других агентов Бюро бросается на его поиски и пытается раскрыть секреты Дома бабочек.

Hellboy: Web Of Wyrd следует ожидать в неопределенном будущем на ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X и S.
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