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Геймеры помогут автоботам спасти Землю

11 декабря
2022 год

Новости кино >>
11 декабря 2022
Трансформеры планируют покорить игровое сообщество. На церемонии вручения наград The Game Awards 2022 состоялся анонс кооперативного экшена Transformers: Reactivate, который разрабатывает британская студия Splash Damage в сотрудничестве с Hasbro.



В анонсирующем трейлере публике показали превращение автоботов в транспорт и наоборот, а под занавес мелькнули легко узнаваемые «руки» Бамблби.

Игра рассчитана на команду из четырех геймеров. Им предстоит дать отпор Легиону, которому теперь принадлежит после захвата вся Земля.

Геймеры помогут автоботам спасти Землю
фото: gematsu.com

На счету Splash Damage работа над мультиплеером таких известных игр, как Return to Castle Wolfenstein, DOOM 3, Batman: Arkham Origins и Gears of War. «Трансформеры» станут для студии первым серьезным проектом.

По информации Polygon, зимой 2023 года игроки смогут принять участие в закрытом бета-тестировании, релиз запланирован на ПК и консолях, но дата выхода пока не объявлена.
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Геймеры помогут автоботам спасти Землю фотографии
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