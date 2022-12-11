Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding

В рамках
The Game Awards 2022
Хидэо Кодзима представил публике сиквел «симулятора курьера» Death Stranding производства Kojima Productions.
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В трейлере геймерам показали постаревшего Сэма Бриджеса с лицом
Нормана Ридуса
и Фрэджайл в исполнении
Леа Сейду
. В игре также заявлены
Эль Фаннинг
,
Шиоли Куцуна
и Трой Бейкер.
По традиции, из ролика нового творения «бурятского гения» мало что понятно, но жутко интересно. Сам Кодзима отказался комментировать происходящее на экране, но намекнул, что в кадрах много чего спрятано.
За издание игры отвечает Sony Interactive Entertainment. Пока что выход Death Stranding 2 ожидается только на PlayStation 5.
Помимо Кодзимы, церемонию вручения наград TGA посетили известные актеры.
Кристофер Джадж
получил приз из рук
Аль Пачино
.
Майкл Мэдсен
лично представил игру Crime Boss: Rockay City со своим участием. Побывал на сцене в очередной раз и Трой Бейкер. На сей раз компанию ему составили коллега по
The last of us Эшли Джонсон
и
Белла Рэмси
с
Педро Паскалем
из грядущей адаптации игры от HBO. Квартет объявил победителя в номинации «Лучший экшен».
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