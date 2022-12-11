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Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding

11 декабря
2022 год

Новости кино >>
11 декабря 2022
В рамках The Game Awards 2022 Хидэо Кодзима представил публике сиквел «симулятора курьера» Death Stranding производства Kojima Productions.



В трейлере геймерам показали постаревшего Сэма Бриджеса с лицом Нормана Ридуса и Фрэджайл в исполнении Леа Сейду. В игре также заявлены Эль Фаннинг, Шиоли Куцуна и Трой Бейкер.

По традиции, из ролика нового творения «бурятского гения» мало что понятно, но жутко интересно. Сам Кодзима отказался комментировать происходящее на экране, но намекнул, что в кадрах много чего спрятано.

Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding
фото: youtube.com

За издание игры отвечает Sony Interactive Entertainment. Пока что выход Death Stranding 2 ожидается только на PlayStation 5.

Помимо Кодзимы, церемонию вручения наград TGA посетили известные актеры. Кристофер Джадж получил приз из рук Аль Пачино. Майкл Мэдсен лично представил игру Crime Boss: Rockay City со своим участием. Побывал на сцене в очередной раз и Трой Бейкер. На сей раз компанию ему составили коллега по The last of us Эшли Джонсон и Белла Рэмси с Педро Паскалем из грядущей адаптации игры от HBO. Квартет объявил победителя в номинации «Лучший экшен».
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№ 2
Princesa_ptichka   11.12.2022 - 17:04
ну хотя бы состав знаем и уже хорошо. а то чаще всего до последнего молчат. но хочется больше деталей, пока их прям совсем не хватает( читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   11.12.2022 - 16:40
ура! хорошие актеры! на мой взгляд соберутся только профессионалы. так что ждем. хотя бы уже с актерами понятно, и то приятно читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Стал известен актерский состав сиквела «симулятора курьера» Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
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