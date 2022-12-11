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Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077

11 декабря
2022 год

Новости кино >>
11 декабря 2022
Идрис Эльба составит компанию Киану Ривзу в дополнении к Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, получившем подзаголовок «Призрачная свобода». Это стало известно благодаря трейлеру, показанному на TGA 2022 и опубликованному впоследствии на официальном YouTube-канале нашумевшей игры CD Projekt Red.



Эльба предстанет в образе секретного агента Новых Соединённых Штатов Америки Соломона Рида. Ему придется объединиться с главным героем Ви для того, чтобы справиться с невыполнимым секретным заданием и выжить. Джонни Сильверхэнд в исполнении Ривза также в наличии, а следовательно, проходить миссию предстоит до финального выбора в основном сюжете.

События DLC развернутся в неизведанном ранее районе Найт-Сити. «Призрачная свобода» выйдет в 2023 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077
фото: youtube.com

Ролевой шутер Cyberpunk 2077 появился на свет после нескольких переносов 10 декабря 2020 года. В игре геймеры оказываются в футуристичном городе Найт-Сити, в котором их персонажу помогает выжить рокер с кибернетической серебряной рукой в исполнении Киану Ривза. Помимо дополнения, CD Projekt RED недавно анонсировала сиквел игры под кодовым названием Orion.

Кроме того, на церемонии The Game Awards 2022 были показаны публике трейлеры экшена Star Wars Jedi: Survivor с Камероном Монахэном, новой игры Кена Левина Judas в стилистике BioShock, Armored Core VI: Fires of Rubicon от культовой студии From Software, Banishers: Ghosts of New Eden от Dontnod, Suicide Squad: Kill the Justice League с Бэтменом, озвученным Кевином Конроем, сиквела Hades и многих других.
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№ 2
Princesa_ptichka   11.12.2022 - 17:05
хм, любопытно, что получится из слияния таких актеров. но вообще два талантливых и профессиональных человека. думаю, что будет пушка-бомба! читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   11.12.2022 - 16:42
ооо. вижу фамилию Ривз - сразу бегу читать новость. Весьма любопытно, что в итоге из этого выйдет. так то пока по описанию все оооочень интересно читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077 фотографии
Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077 фотографии
Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077 фотографии
Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077 фотографии
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