Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077

Идрис Эльба составит компанию Киану Ривзу в дополнении к Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, получившем подзаголовок «Призрачная свобода». Это стало известно благодаря трейлеру, показанному на TGA 2022 и опубликованному впоследствии на официальном YouTube-канале нашумевшей игры CD Projekt Red.
Эльба предстанет в образе секретного агента Новых Соединённых Штатов Америки Соломона Рида. Ему придется объединиться с главным героем Ви для того, чтобы справиться с невыполнимым секретным заданием и выжить. Джонни Сильверхэнд в исполнении Ривза также в наличии, а следовательно, проходить миссию предстоит до финального выбора в основном сюжете.
События DLC развернутся в неизведанном ранее районе Найт-Сити. «Призрачная свобода» выйдет в 2023 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ролевой шутер Cyberpunk 2077 появился на свет после нескольких переносов 10 декабря 2020 года. В игре геймеры оказываются в футуристичном городе Найт-Сити, в котором их персонажу помогает выжить рокер с кибернетической серебряной рукой в исполнении Киану Ривза. Помимо дополнения, CD Projekt RED недавно анонсировала сиквел игры под кодовым названием Orion.
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