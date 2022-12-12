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Завершились съемки второго сезона «Контакта» с Павлом Майковым

12 декабря
2022 год

Новости кино >>
12 декабря 2022
Завершились съемки второго сезона психологической драмы «Контакт» с Павлом Майковым и Ириной Паутовой. Премьера сериала состоится на PREMIER в 2023 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Завершились съемки второго сезона «Контакта» с Павлом Майковым
фото: Пресс-служба PREMIER

По сюжету от главного героя — бывшего опера Глеба Барнашова (Майков) — ушла жена, оставив ему на воспитание дочь-подростка. Личные проблемы мужчина пытался решить с помощью алкоголя, из-за чего его выгоняют из «нормальной» полиции, и теперь он вынужден работать с трудными подростками. Но общаться с детьми Барнашов не умеет, а главным трудным подростком является его же собственная дочь Юля (Паутова). Во втором сезоне тема «отцов и детей» в современных реалиях получила новое развитие — на первый план выйдут поиски собственного «я» персонажей.

«Герои у нас прежние, но обстоятельства будут более жесткими. В первом сезоне мы говорили о необходимости встать на сторону другого человека, другого поколения, чтобы найти контакт со своими детьми или родителями. Во втором – приходим к выводу, что надо прежде всего разобраться в себе. Пока ты не найдешь контакт с самим собой, ты не найдешь контакт и с другими», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Максим Паршин.

Завершились съемки второго сезона «Контакта» с Павлом Майковым
фото: Пресс-служба PREMIER

Режиссером второго сезона стал Нурбек Эген, оператором — Антон Пай (для него это сериальный дебют). К своим ролям помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой вернулись Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилёв, Алексей Агранович и другие.

По словам Майкова, он хотел бы походить на своего героя: «Мне нравится Барнашов, нравится его играть. Если сериал продлят на третий сезон, я однозначно соглашусь сниматься. Это тот человек, кем я не решаюсь быть в жизни. Он смелее меня, решительнее, он очень быстро решает проблемы, от которых я обычно стараюсь бежать. В сериале «Контакт» я могу быть тем, кем не могу быть в жизни».
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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   12.12.2022 - 14:12
Почему-то все очень активно обсуждали в свое время этот сериал, хотя мне показалось, что очень даже обычный проект( Может даже немного скучный, хотя не сказать, что прям сильно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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