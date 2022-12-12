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Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»

12 декабря
2022 год

Новости кино >>
12 декабря 2022
VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» подвел итоги. Документальный фильм Владимира Кривова «Оторванные» стал обладателем гран-при, главного приза жюри и награды за операторскую работу, сообщает пресс-служба смотра.

Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"

«Оторванные» — с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней.

Награды за режиссуру и сценарий достались драме Натальи Назаровой «Плакать нельзя». Специальный приз жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов «За любовь, которая побеждает» достался норвежской картине «Все ненавидят Йохана» режиссера Халлвара Витсё. Также в этой секции жюри раздали три диплома: «За дебют с пожеланием большого творческого пути» – фильму «На выдохе» Рината Махмудова, «За веру в человека» – документальной ленте «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко и «За полеты во сне и наяву» – якутской картине «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Другой якутский участник полнометражного конкурса – режиссер Александр Лукин с фильмом «Белый ангел тундры» – был отмечен Специальным призом Оргкомитета кинофестиваля «Золотой ворон».

Полнометражные картины оценивали профессионалы индустрии во главе с Василием Мищенко. Вместе с ним в состав жюри вошли российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина. Обладателя гран-при «Золотого ворона» по традиции выбрали зрители.

Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"

В этом году на смотре впервые работало профессиональное жюри короткометражного конкурса. В его состав входили президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное Слово») Виктория Кавры.

В итоге лучшим игровым короткометражным фильмом стала казахстанская лента «Уличный поэт» Самгара Рахима, а в блоке неигрового кино победил «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. В конкурсе региональных фильмов «Киновзлёт!» лучим стал «Ыттыкей» Сергея Гавриленко. Специальный приз жюри конкурса короткометражных фильмов «За профессионализм и актуальность темы» достался «Невесомости» Ивана Соснина. Специальным дипломом «За мастер-класс на экране» посмертно был отмечен Владимир Меньшов, сыгравший в фильме «Убийца» Виктора Салимьянова.
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персоны
Максим АрбугаевЕвгения АрбугаеваЛюбовь Борисова (II)Хальвар ВитсёВладимир КривовАлександр Лукин (II)Ринат Махмудов (II)Владимир МеньшовВасилий МищенкоНаталья Назарова (II)Владимир ПолитикВиктор СалимьяновИван Соловьёв (III)Иван СоснинСветлана Стасенко
фильмы
Белый ангел тундрыВсе ненавидят ЙоханаВыходНа выдохеНе хороните меня без ИванаНевесомостьОторванныеПлакать нельзяУбийца

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Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
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