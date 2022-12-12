Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»

VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» подвел итоги. Документальный фильм Владимира Кривова «Оторванные» стал обладателем гран-при, главного приза жюри и награды за операторскую работу, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"
«Оторванные» — с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней.
Полнометражные картины оценивали профессионалы индустрии во главе с Василием Мищенко. Вместе с ним в состав жюри вошли российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина. Обладателя гран-при «Золотого ворона» по традиции выбрали зрители.
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"
В этом году на смотре впервые работало профессиональное жюри короткометражного конкурса. В его состав входили президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное Слово») Виктория Кавры.
В итоге лучшим игровым короткометражным фильмом стала казахстанская лента «Уличный поэт» Самгара Рахима, а в блоке неигрового кино победил «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. В конкурсе региональных фильмов «Киновзлёт!» лучим стал «Ыттыкей» Сергея Гавриленко. Специальный приз жюри конкурса короткометражных фильмов «За профессионализм и актуальность темы» достался «Невесомости» Ивана Соснина. Специальным дипломом «За мастер-класс на экране» посмертно был отмечен Владимир Меньшов, сыгравший в фильме «Убийца» Виктора Салимьянова.
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