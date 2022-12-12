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Ведутся переговоры о ремейке сериала «ИП Пирогова» в ОАЭ

12 декабря
2022 год

Новости кино >>
12 декабря 2022

По итогам Дубайского международного рынка контента DICM 2022 российские компании рассказали о спросе на семейное кино, исторические сериалы, спортивные драмы, а также о готовности ближневосточных партнеров к совместному производству анимации. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организовывала на DICM стенд Russian Content Worldwide.

Ведутся переговоры о ремейке сериала «ИП Пирогова» в ОАЭ
фото: "ИП Пирогова"

Онлайн-кинотеатр START отметил, что индустрия региона MENA меняется: в этом году стало очевидно, что рынок более открыт к экспериментам. Сейчас ведутся переговоры о ремейке «ИП Пирогова» в ОАЭ. Как отметили в компании START, такие проекты резонируют с регионом и байеры видят в них потенциал: на одной из крупнейших стриминговых площадок MENA вторым по популярности за последние несколько месяцев становится сериал, в котором женщина открывает собственный барбершоп. Также дистрибьюторов заинтересовал проект «Тобол» — восьмисерийная драма впечатлила байеров не только сюжетной линией, но и качеством и масштабом производства. Ведутся переговоры о лицензионной сделке.

Продуктивным рынок DICM 2022 был и для компании All Media (a START company). За два дня компания провела встречи с закупщиками территории MENA, Ирака, Индии и других стран. Байеры интересовались семейными фильмами: в каталоге All Media такой контент представлен картинами «Красная Шапочка» и «Чебурашка», который готовится к выходу в 2023 году. Компания уже получила несколько предложений о сотрудничестве и продолжает переговоры.

Ведутся переговоры о ремейке сериала «ИП Пирогова» в ОАЭ
фото: "Красная шапочка"

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт», достигла договоренностей о предоставлении прав на линейку исторических сериалов ВГТРК для показа на арабском языке на платформе YouTube в ОАЭ. Дистрибьюторская компания из Шри-Ланки планирует лицензировать подборку лучших сериалов производства ВГТРК для показа на территории страны. Компания из Марокко рассматривает к приобретению мелодрамы и семейные драмы. Крупнейший холдинг из Саудовской Аравии ientv, включающий 23 образовательных канала, намерен приобрести обширный пакет документальных лент.

Компания «Один-Медиа» активно обсуждает продажу целого ряда фильмов: переговоры по проекту «Невидимая надежда» ведутся с Саудовской Аравией, Оманом, ОАЭ, Малайзией, Индонезией и Китаем, а картина «Великий Северный Путь» обсуждается с ОАЭ, Кувейтом, Катаром, Марокко. Также «Один-Медиа» обсуждает продажу научно-документальной ленты «Охотники за глубиной» на всю территорию Ближнего востока, включая Израиль.

Ведутся переговоры о ремейке сериала «ИП Пирогова» в ОАЭ
фото: "Ну, погоди! Каникулы"

Для российских производителей анимации рынок DICM также оказался продуктивным. Киностудия «Союзмультфильм» провела целый ряд встреч с основными игроками региона MENA и Индии — представителями крупнейших телеканалов, независимыми дистрибьюторами, закупающими контент на ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Турцию, Иорданию, Египет. Наибольший интерес вызвали анимационные сериалы «Монсики», «Ну погоди!», «Тайны медовой долины», а также анимационный полнометражный фильм «Чинк: Хвостатый детектив».

По результатам переговоров с байерами студии студия «Паровоз» удалось достигнуть договоренности о возможности копродакшена, начался обмен материалами с целью поиска подходящих для обеих сторон проектов. ГК «Рики» провела встречи с представителями компаний из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также с закупщиками из Индии, Турции, Азиатского региона (Шри-Ланка и Вьетнам). В рамках рынка хэдлайнерами были три проекта компании: «Бодо Бородо», «Тима и Тома» и «Малышарики». Как отметили в компании, несмотря на консервативную и религиозную составляющую региона, новый проект «Бодо Бородо» был принят байерами положительно.
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Самое интересное

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№ 3
Princesa_ptichka   12.12.2022 - 19:01
ой ну сериал в России вышел то кстати очень даже ничего! Мне прям понравился. Неудивительно, что хороший контент сразу бегут покупать)) читать далее>>
№ 2
Дашустик   12.12.2022 - 16:56
Семейное кино? На самом деле, даже как-то неудивительно, так как именно такой жанр у нас пользуется прям большой популярностью и неплохо получается читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   12.12.2022 - 16:54
я даже не думала, что у ОАЭ есть вообще своя индустрия кино и хоть какого-то контента)) но вообще здорово, что у нас покупают ремейки. это говорит о растущем качестве читать далее>>
Всего сообщений: 3
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