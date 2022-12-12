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«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»

12 декабря
2022 год

Новости кино >>
12 декабря 2022
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Золотой глобус». 80-я церемония вручения наград состоится 10 января.

«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»
фото: «Всё везде и сразу»

В категории «Лучший драматический фильм» представлены «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар» и «Топ Ган: Мэверик». На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Вавилон», «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», «Достать ножи: Стеклянная луковица» и «Треугольник печали». В секции «Лучшая картина на иностранном языке» — «RRR: Рядом ревет революция», «На Западном фронте без перемен», «Аргентина, 1985», «Близко» и «Решение уйти».

«Золотой глобус» за роли в драматических фильмах могут получить Остин Батлер («Элвис»), Брендан ФрейзерКит»), Хью ДжекманСын»), Билл НайиЖить») и Джереми ПоупПроверка»), Ана де АрмасБлондинка»), Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия КолманИмперия света»), Виола ДэвисКоролева-воин») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). В жанре комедии/мюзикла в соответствующих категориях заявлены Дэниел Крэйг («Достать ножи: Стеклянная луковица»), Адам ДрайверБелый шум»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Лесли МэнвиллМиссис Харрис едет в Париж»), Эмма ТомпсонЛюбовь по вызову»), Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Марго Робби и Диего Калва за роли в «Вавилоне», а также Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой, сыгравшие в «Меню».

«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»
фото: «Белый лотос»

Среди режиссеров за главный приз поборются Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»), Баз Лурман («Элвис»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Мартин МакДона («Банши Инишерина») и Дуэт Дэниелов («Всё везде и сразу»).

На статуэтку за лучший драматический сериал могут рассчитывать авторы проектов «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракона», «Озарк» и «Разделение». В секции «Лучший комедийный/музыкальный сериал» заявлены «Уэнсдей», «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости» и «Убийства в одном здании». Лучшим мини-сериалом/телефильмом могут признать «Пэм и Томми», «Белый лотос», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Выбывшая» и «Черная птица».
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