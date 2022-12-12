«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили
номинантов на премию «Золотой глобус». 80-я церемония вручения наград состоится 10 января.
фото: «Всё везде и сразу»
В категории «Лучший драматический фильм» представлены «Аватар: Путь воды
», «Элвис
», «Фабельманы
», «Тар
» и «Топ Ган: Мэверик
». На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Вавилон
», «Банши Инишерина
», «Всё везде и сразу
», «Достать ножи: Стеклянная луковица
» и «Треугольник печали
». В секции «Лучшая картина на иностранном языке» — «RRR: Рядом ревет революция
», «На Западном фронте без перемен
», «Аргентина, 1985
», «Близко
» и «Решение уйти
».
«Золотой глобус» за роли в драматических фильмах могут получить Остин Батлер
(«Элвис»), Брендан Фрейзер
(«Кит
»), Хью Джекман
(«Сын
»), Билл Найи
(«Жить
») и Джереми Поуп
(«Проверка
»), Ана де Армас
(«Блондинка
»), Кейт Бланшетт
(«Тар»), Оливия Колман
(«Империя света
»), Виола Дэвис
(«Королева-воин
») и Мишель Уильямс
(«Фабельманы»). В жанре комедии/мюзикла в соответствующих категориях заявлены Дэниел Крэйг
(«Достать ножи: Стеклянная луковица»), Адам Драйвер
(«Белый шум
»), Колин Фаррелл
(«Банши Инишерина»), Лесли Мэнвилл
(«Миссис Харрис едет в Париж
»), Эмма Томпсон
(«Любовь по вызову
»), Мишель Йео
(«Всё везде и сразу»), Марго Робби
и Диего Калва
за роли в «Вавилоне», а также Рэйф Файнс
и Аня Тейлор-Джой
, сыгравшие в «Меню
».
фото: «Белый лотос»
Среди режиссеров за главный приз поборются Джеймс Кэмерон
(«Аватар: Путь воды»), Баз Лурман
(«Элвис»), Стивен Спилберг
(«Фабельманы»), Мартин МакДона
(«Банши Инишерина») и Дуэт Дэниелов
(«Всё везде и сразу»).
На статуэтку за лучший драматический сериал могут рассчитывать авторы проектов «Лучше звоните Солу
», «Корона
», «Дом Дракона
», «Озарк
» и «Разделение
». В секции «Лучший комедийный/музыкальный сериал» заявлены «Уэнсдей
», «Начальная школа "Эбботт"
», «Медведь
», «Хитрости
» и «Убийства в одном здании
». Лучшим мини-сериалом/телефильмом могут признать «Пэм и Томми
», «Белый лотос
», «Монстр: История Джеффри Дамера
», «Выбывшая
» и «Черная птица
».
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