Елена Яковлева предстает в образе «Дамы с собачкой»

Премьера детектива «Дама с собачкой» состоится 19 декабря на «России 1». Ведущую роль в сериале исполнила Елена Яковлева, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
По сюжету пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина (Елена Яковлева) после смерти супруга переезжает в элитный поселок к дочери Татьяне (Ирина Таранник) и ее мужу Виктору (Александр Дзюба). Дочь, надеясь, что бабушка займется воспитанием внуков, старается устроить ее с комфортом, однако все меняет случай. Агата Денисовна становится свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берется его расследовать. А помогают ей бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев).
«Когда детектив иронический — здесь и пища для ума, и возможность отдохнуть и развлечься. Наш проект снимался полностью в Новороссийске, а другой город — это всегда шанс посмотреть страну, побывать в новых местах. Хотя совмещать съемки со спектаклями в Москве было непросто. Мой персонаж Агата Денисовна вылепливалась на площадке, был такой живой творческий процесс», — отметила Яковлева.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Еще одну главную роль в сериале исполняет бордер-колли по кличке Сири – верный друг и напарник Агаты Денисовны. Найти достойную «артистку» было непросто: съемочная группа пересмотрела большое количество претендентов. «Мы долго искали собаку. Активное участие в кастинге принимала и Елена Яковлева. Лена — большая любительница животных, было видно, что ей этот процесс очень нравится. Для нас было важно, чтобы ее будущая напарница обладала определенными качествами: умом, хорошим характером и красивой внешностью. Сири подошла идеально. Хотя это был ее дебют в кино, справлялась она блестяще! Все команды схватывала на лету и оказалась очень дружелюбной и ласковой. Кстати, они с Леной стали настоящими друзьями не только в кадре, но и на площадке. Не расставались даже в перерывах между дублями», — рассказал режиссер Мирослав Малич.
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