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Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах»

13 декабря
2022 год

Новости кино >>
13 декабря 2022
В сети появился трейлер семейной комедии «Одни на каникулах» режиссёра Майкла тен ОрнаДемон студенческого клуба»).


Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений! Всему виной — родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают! Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно! Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.

Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах»

Главные роли в фильме сыграли Бобби Мюлдер, Йерун Шпиценбергер, Элизе Схап, Сэм Лувик, Михил Кербос, Мартийн Хиллениус и другие.

В российский прокат фильм «Одни на каникулах» выйдет 12 января 2023 года.
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Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах» фотографии
Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах» фотографии
Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах» фотографии
Мир без родителей: все взрослые исчезают в трейлере семейной комедии «Одни на каникулах» фотографии
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