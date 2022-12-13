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Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов»

13 декабря
2022 год

Новости кино >>
13 декабря 2022
Давненько мы не слышали звука клинков, рассекающих демонов, что три года назад принялась успешно ковать студия ufotableСудьба: Начало», «Пожиратель богов»). Официальный твиттер большого сёнэн-хита поделился трейлером и вестью, что третий сезон с подзаголовком «Деревня кузнецов» выйдет в апреле 2023 года.


Также анонсирован специальный фильм, соединяющий второй и третий сезоны. Он будет состоять из двух финальных эпизодов арки «Квартал красных фонарей», спаянных с часовой первой серией «Деревни кузнецов». Релиз назначен на третье февраля 2023 года.

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов»
Новую арку все также снимает Харуо Сотодзаки, а дизайном персонажей занимается Акира МацусимаНаруто», «Бродяга Кэнсин»). При деле остаются и все главные сэйю проекта.

Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов»

Сразившись в квартале Красных фонарей с демоном шестой Луны, Тандзиро одерживает победу, но лишается катаны. Чтобы выковать новый нитирин, он вместе с Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, где встречает Мицури Канродзи и Муитиро Токито — Столпов любви и тумана соответственно, также прибывших чинить оружие. Вскоре охотникам придется вступить в ожесточенную схватку с демонами 12-ти Лун — Гёкко и Хантэнгу, — которые хотят причинить вред здоровью ремесленников.

Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов»

Полнометражный мостик между первыми двумя сезонами — «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», вышедший в локдаунном 2020-м — собрал $506,5 миллионов в мировом прокате при бюджете в $15,75 миллионов, став самым кассовым аниме на планете. О природе этого феномена мы уже размышляли, — посмотрим, каких успехов добьется ufotable в этом году.
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Бродяга КэнсинИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демоновНарутоПожиратель БоговСудьба: Начало

фотографии >>
Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов» фотографии
Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов» фотографии
Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов» фотографии
Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов» фотографии
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