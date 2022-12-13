Тандзиро, вернись в деревню: первый трейлер к третьему сезону «Истребителя демонов»

Давненько мы не слышали звука клинков, рассекающих демонов
, что три года назад принялась успешно ковать студия ufotable
(«Судьба: Начало
», «Пожиратель богов
»). Официальный твиттер большого сёнэн-хита
поделился трейлером и вестью, что третий сезон с подзаголовком «Деревня кузнецов
» выйдет в апреле 2023 года.
Также анонсирован специальный фильм, соединяющий второй и третий сезоны. Он будет состоять из двух финальных эпизодов арки «Квартал красных фонарей
», спаянных с часовой первой серией «Деревни кузнецов
». Релиз назначен на третье февраля 2023 года.
Читать
Обзор второго сезона «Истребителя демонов»
Новую арку все также снимает Харуо Сотодзаки
, а дизайном персонажей занимается Акира Мацусима
(«Наруто
», «Бродяга Кэнсин
»). При деле остаются и все главные сэйю проекта
.
Сразившись в квартале Красных фонарей с демоном шестой Луны, Тандзиро одерживает победу, но лишается катаны. Чтобы выковать новый нитирин, он вместе с Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, где встречает Мицури Канродзи и Муитиро Токито — Столпов любви и тумана соответственно, также прибывших чинить оружие. Вскоре охотникам придется вступить в ожесточенную схватку с демонами 12-ти Лун — Гёкко и Хантэнгу, — которые хотят причинить вред здоровью ремесленников.
Полнометражный мостик между первыми двумя сезонами — «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный
», вышедший в локдаунном 2020-м — собрал $506,5 миллионов в мировом прокате при бюджете в $15,75 миллионов, став самым кассовым аниме на планете. О природе этого феномена мы уже размышляли
, — посмотрим, каких успехов добьется ufotable в этом году.
обсуждение >>