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Динара Друкарова сбегает рыбачить на Аляску в трейлере «Лили и море»

13 декабря
2022 год

Новости кино >>
13 декабря 2022
В сети появился трейлер полнометражного режиссерского дебюта актрисы Динары Друкаровой «Лили и море», который выйдет в российский прокат 12 января.



Картина снята по мотивам одноименного романа автобиографического романа Катрин Пулэн о годах, проведенных на Аляске. Оставив все позади, главная героиня Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Ей удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Лили – единственная женщина на борту, и рыбаки прозвали ее «воробышком». Но за хрупкой внешностью скрывается несгибаемая воля, и вскоре Лили с помощью смелости и решительности завоевывает уважение всей команды и право на иную, свободную жизнь.

«Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают», – говорит Динара Друкарова.

Динара Друкарова сбегает рыбачить на Аляску в трейлере «Лили и море»

Съемки проходили в Исландии. Фильм сделан в копродукции Франции, России, Бельгии и Исландии, продюсерами выступили Сергей Сельянов, Антон Малышев и Марианне Слот.

Мировая премьера «Лили и море» прошла в этом году на фестивале в Сан-Себастьяне в рамках секции «Новые режиссеры».
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Динара Друкарова сбегает рыбачить на Аляску в трейлере «Лили и море» фотографии
Динара Друкарова сбегает рыбачить на Аляску в трейлере «Лили и море» фотографии
Динара Друкарова сбегает рыбачить на Аляску в трейлере «Лили и море» фотографии
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