Фильм об Алле Демидовой и еще четыре работы получили премию «Лавровая ветвь»

Стали известны лауреаты ХХIII Национальной Премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Прямая трансляция объявления победителей прошла 12 декабря на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Премия присуждается за заслуги в области неигрового кино по шести номинациям. В первом туре малое жюри Премии определяет восьмерки финалистов, а победителей в каждой номинации определяет большое жюри, состоящее из 50 деятелей неигровой российской индустрии.
В 2022 году лауреатами «Лавровой ветви» стали:
Лучший неигровой кинофильм
- «Живой
», реж. Константин Селин
Герой фильма Дмитрий родился и вырос на земле, усыпанной останками солдат Второй мировой войны. С детства каждый его шаг будто отзывался с обратной стороны земли слабым гулом о помощи. Несколько лет раскопок сплотили вокруг Дмитрия друзей, вместе они подняли из небытия сотни войнов. Их увлечение перешло в неожиданную форму – они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур. Фильм Константина Селина о настоящем, которое неразрывно связано с прошлым.
Лучший авторский неигровой фильм (арт-фильм)
— «Выход
», реж. Максим Арбугаев
, Евгения Арбугаева
На отдаленном побережье российской Арктики, одинокий человек проводит месяцы в старой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с таинственными существами.
Лучший неигровой телевизионный фильм
— «Кто тебя победил никто
», реж. Любовь Аркус
Фильм к юбилею великой актрисы Аллы Демидовой
. Без малого шестьдесят лет она служит театру, кинематографу и поэзии — этот грандиозный творческий путь и составляет сюжет фильма. Важной его частью является смена времен и даже эпох — война (детство), оттепель (юность), шестидесятые (молодость), застой, перестройка, девяностые и нулевые годы — вот тот фон, которому в фильме уделено значительное место, и потому в нем так много хроники. В финале фильма ее последняя на сегодняшний день главная роль — «Старик и море» Анатолия Васильева. Слова «А кто тебя победил? Никто. Я просто слишком далеко ушел в море» — философское осмысление этой долгой-предолгой дороги человека к воплощению своего предназначения...
Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)
- «Андрей Сахаров. По ту сторону окна
», реж. Дмитрий Завильгельский
В основе фильма о великом ученом, мыслителе, правозащитнике — воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. В некоторых из них мы угадываем его самого, его близких.
Лучший дебют в кино и на телевидении
- «Кого люблю
…», реж. Анна Бергер
Двух героев из стран бывшего СССР судьба сводит в Финляндии, куда они приехали на заработки. Миша из Конотопа хочет купить квартиры под сдачу, чтобы никогда больше не работать, а Сергей Федорович из Литвы мечтает накопить на ремонт любимой машины. Оба оказываются в старинной усадьбе времен Российской империи, которая нуждается в реставрации.
Премия в номинации «За вклад в документальное кино»
присуждена по решению Совета Премии Лавр Манане Асламазян
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