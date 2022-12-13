Данила Козловский отправится в «13 клиническую» 22 декабря

По сюжету талантливый хирург Кирилл (Козловский) попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять добро и зло. Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.
Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью. Но диагностика не идеальна и, приготовившись встретить одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства «получения» болезни пациентами.
фото: Пресс-служба Иви
«У нас получился очень крутой сериал. Захватывающий, пугающий и смешной. Я давно мечтал снять научную фантастику или фэнтези, знаете, что-то в духе «Гарри Поттера» или «Константина». Всегда смотрел западные проекты и думал, что мы тоже можем сделать не хуже. Для начала, нужна яркая, оригинальная идея и потом правильное воплощение. И, наконец, такая возможность возникла. Андрей Золотарев показал восхитительный сценарий и я понял, что он может стать бомбой. Уверен, что вы не видели ничего подобного со времен «Ночного дозора». Очень взволнован и вдохновлен перед премьерой», — отметил режиссер Клим Козинский.
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