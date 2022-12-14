Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет 17 декабря в Okko и на Кинопоиске

Премьера третьего и финального сезона сериала Ларса фон Триера
«Королевство
» состоится 17 декабря в онлайн-кинотеатре Okko и на сервисе Кинопоиск. Одновременно на платформах появятся первые два сезона постмодернистского хоррора, сообщает пресс-служба Okko.
Третий сезон получил название «Королевство. Исход». В центре сюжета — Королевский Госпиталь Копенгагена 25 лет спустя: персонал и пациенты нейрохирургического отделения больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения. Сезон призван ответить на все вопросы предыдущих частей и показать, сможет ли больница устоять.
Первый сезон
«Королевства» вышел в 1994 году, второй
— в 1997. Это телевизионный проект, придуманный Триером в самом начале своего режиссерского пути – всемирная слава обрушилась на датчанина только в 1996 году, после того как его фильм «Рассекая волны
» получил гран-при Каннского кинофестиваля.
Оба сезона не имели финала и обрывали на полуслове. Третий сезон планировалось снять еще в 90-х, но в силу ряда факторов – среди которых, например, смерть исполнителей главных ролей, актеров Эрнста-Хуго Ярегорда
и Кирстена Рольффеса
, – съемки приостановились. Триер написал сценарий третьего сезона, но телеканал Danmarks Radio долго откладывал решение о начале съемок. После смерти постоянных актеров продолжение стало невозможным. Сценарий был отправлен продюсерам «Королевского госпиталя
» Стивена Кинга
.
На подготовку финальной части, «Исхода», у Триера было намного больше и времени, и денег, о чем сам режиссер признался в своем видеообращении к зрителям премьерного показа во время Венецианского кинофестиваля 2021 года: «Когда мы снимали пилотный эпизод, у нас почти не было времени и почти не было денег. А сейчас я мог позволить себе работать над возвращением три с половиной года. Поэтому как я могу сравнивать? Разве что сейчас я чувствую себя намного старше. 25 лет прошло
». Фон Триер также признался, что не пытался идеально связать сюжетные линии первых двух сезонов и «Исхода»: «Я не стал пересматривать старые сезоны. И от всех связей с ними — кроме персонажей — пытался избавиться. Я не пытался снять что-то современное. Но не стремился и вернуться в прошлое. Я всего лишь получал удовольствие от работы. Когда вы посмотрите этот сериал, то увидите, что там хватает ошибок. Но я думаю, в нем есть жизнь
».
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