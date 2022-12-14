Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет 17 декабря в Okko и на Кинопоиске

14 декабря
2022 год

Новости кино >>
14 декабря 2022
Премьера третьего и финального сезона сериала Ларса фон Триера «Королевство» состоится 17 декабря в онлайн-кинотеатре Okko и на сервисе Кинопоиск. Одновременно на платформах появятся первые два сезона постмодернистского хоррора, сообщает пресс-служба Okko.

Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет 17 декабря в Okko и на Кинопоиске

Третий сезон получил название «Королевство. Исход». В центре сюжета — Королевский Госпиталь Копенгагена 25 лет спустя: персонал и пациенты нейрохирургического отделения больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения. Сезон призван ответить на все вопросы предыдущих частей и показать, сможет ли больница устоять.

Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет 17 декабря в Okko и на Кинопоиске

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году, второй — в 1997. Это телевизионный проект, придуманный Триером в самом начале своего режиссерского пути – всемирная слава обрушилась на датчанина только в 1996 году, после того как его фильм «Рассекая волны» получил гран-при Каннского кинофестиваля.

Оба сезона не имели финала и обрывали на полуслове. Третий сезон планировалось снять еще в 90-х, но в силу ряда факторов – среди которых, например, смерть исполнителей главных ролей, актеров Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстена Рольффеса, – съемки приостановились. Триер написал сценарий третьего сезона, но телеканал Danmarks Radio долго откладывал решение о начале съемок. После смерти постоянных актеров продолжение стало невозможным. Сценарий был отправлен продюсерам «Королевского госпиталя» Стивена Кинга.

Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет 17 декабря в Okko и на Кинопоиске

На подготовку финальной части, «Исхода», у Триера было намного больше и времени, и денег, о чем сам режиссер признался в своем видеообращении к зрителям премьерного показа во время Венецианского кинофестиваля 2021 года: «Когда мы снимали пилотный эпизод, у нас почти не было времени и почти не было денег. А сейчас я мог позволить себе работать над возвращением три с половиной года. Поэтому как я могу сравнивать? Разве что сейчас я чувствую себя намного старше. 25 лет прошло». Фон Триер также признался, что не пытался идеально связать сюжетные линии первых двух сезонов и «Исхода»: «Я не стал пересматривать старые сезоны. И от всех связей с ними — кроме персонажей — пытался избавиться. Я не пытался снять что-то современное. Но не стремился и вернуться в прошлое. Я всего лишь получал удовольствие от работы. Когда вы посмотрите этот сериал, то увидите, что там хватает ошибок. Но я думаю, в нем есть жизнь».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: возвращение «Вампиров средней полосы», сиквел «Достать ножи» и «Мажор в Сочи»
Российская премьера третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера состоится в декабре
персоны
Стивен КингЛарс фон ТриерЭрнст-Хуго Ярегор
фильмы
Королевский госпитальКоролевствоКоролевство 2Королевство. ИсходРассекая волны

анонс

Скорбим

Армен Медведев
13 декабря ушёл из жизни киновед, продюсер Армен Медведев.
Булат Аюханов
13 декабря ушёл из жизни артист балета Булат Аюханов.
Лариса Ратенко
10 декабря ушла из жизни артистка балета Лариса Ратенко.
Бронислава Проскурнина
8 декабря ушла из жизни актриса Бронислава Проскурнина.
Арий Чумаков
8 декабря ушёл из жизни актёр Арий Чумаков.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Мэттью МакНалти
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
КаДи Стрикленд
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Непослушник-2. Вспомнить все!
комедия
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен