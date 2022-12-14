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Объявлена дата премьеры «Территории-2» с Мерзликиным и Калюжным

14 декабря
2022 год

Новости кино >>
14 декабря 2022
Премьера второго сезона мистического сериала «Территория» состоится 19 января в онлайн-кинотеатре PREMIER. К своим ролям в проекте вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Ася Чистякова, Ксения Отинова и Алексей Розин, а режиссерское кресло занял Динар Гарипов, сообщает пресс-служба платформы.

Объявлена дата премьеры «Территории-2» с Мерзликиным и Калюжным
фото: Пресс-служба PREMIER

В основу сюжета легли коми-пермяцкая мифология, легенды и поверья Урала. В первом сезоне 19-летний Егор Чудинов (Калюжный) отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей Николаем (Мерзликин) и случайными попутчицами-студентками Надей (Чистякова) и Таней (Отинова) ему предстоит продвинуться вглубь территории, которая живет по своим законам и обычаям. Егор не верит в местные легенды, но постепенно мистическая территория переворачивает его представления о жизни.

Читать Там чудеса, там леший бродит: репортаж со съемок второго сезона «Территории»
Во втором сезоне герои попадут в пограничные пространства, где каждый по-своему должен будет справляться со страхом смерти. Два мира здесь имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима. Все съемки прошли в Прикамье в прошлом году, также осенью и зимой.

К актерскому составу продолжения присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова. Также известно, что в истории появятся и новые демонизированные персонажи – ворись, вакуль, баняись и другие.

Объявлена дата премьеры «Территории-2» с Мерзликиным и Калюжным
фото: Пресс-служба PREMIER

«Первый сезон открыл зрителям самобытный мир пермяков и заставил поверить даже в икотку. Это мне дало опору двигать сюжет дальше и даже не столько продолжить его, сколько перезапустить. В новом сезоне будут охвачены те явления, которые не поместились в семь серий первого сезона. Также моей задачей было заселить мир новыми героями — соответственно разработать новые сложные характеры и в это же время углубить отношения между теми героями, которых зритель уже знает и полюбил. Если первый сезон – это история похода за чудской силой, хоть и маскировался он под историю поиска родителей героя Глеба Калюжного, то второй – про то, как эту силу принять, как с ней справиться. Герои попадают в очень скверное положение, и моя авторская забота была в том, чтобы они выкарабкались, но не потеряли себя», — рассказывает автор сценария Ирина Накарякова.

Второй сезон не станет заключительным – генеральный продюсер проекта Антон Щукин в сентябре этого года рассказал, что идет активная работа над сценарием третьего сезона «Территории».
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Там чудеса, там леший бродит: репортаж со съемок второго сезона «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным
Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин вернутся в Пермский край
персоны
Динар ГариповИрина ЕрмоловаГлеб КалюжныйАндрей МерзликинИрина НакаряковаКсения ОтиноваАлексей РозинАлексей СеребряковАнастасия Чистякова (II)Антон Щукин
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