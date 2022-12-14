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Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году

14 декабря
2022 год

Новости кино >>
14 декабря 2022
Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустит 21 новый документальный проект в 2023 году, сообщила генеральный директор видеосервиса Софья Митрофанова в своем Telegram-канале.

Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году
фото: Пресс-служба PREMIER

Сериал «Вас беспокоят из банка» расскажет о телефонных ворах: зритель увидит процесс обмана со стороны мошенника, жертвы и того, кто расследует преступление. Проект впервые покажет, как мошенники используют психологию для обмана, какие есть сценарии и каких масштабов достигло телефонное мошенничество. В онлайн-кинотеатре выйдет «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел ради возможного «воскрешения» в будущем и расследование «Эверест» об охоте на миллионеров возле самого знаменитого в мире пика.

Проект «Белые вороны» расскажет о молодых людях, которые с помощью соцсетей смогли превратить те свои особенности, которые многие считают неполноценностью, в преимущество: парень, лишившийся ноги, стал известной моделью в соцсетях, мужчина с мышечной дистрофией запустил свой интернет-стартап. Другие остросоциальные проекты посвящены подросткам в непростых ситуациях. «Мальчики» – история о жизни детей-мигрантов, которые познакомились в Санкт-Петербурге. «Сироты» — о выпускниках коррекционного интерната, получивших жилье в Новой Москве. Они пытаются разобраться в себе и мире вокруг, одновременно совершая множество ошибок.

Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году
фото: Пресс-служба PREMIER

В новом году PREMIER также представит документальные проекты о судьбах людей в других странах мира. «Голубоглазый японец» расскажет об уроженце Нижнего Тагила Викторе Старухине, жизнь которого интереснее любого блокбастера — волей судьбы мужчина оказался в предвоенной Японии, выжил в концлагере, преодолел смертельную болезнь и стал абсолютным чемпионом по бейсболу и национальным героем Японии. Проект «Шелковый путь» покажет четыре цирка из разных стран мира и постепенное исчезновение этого искусства, а работа «Мандарины» расскажет о торговцах мандаринами из Абхазии и о том, как выглядит путь этих фруктов к новогоднему столу россиян.

Телеканал «Пятница!» специально для PREMIER к 2023 году создал проект «Табачный дым» – продолжение документальных сериалов «Постковидная депрессия» и «Паническая атака».

Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году
фото: Пресс-служба PREMIER

В 2023 году стриминг представит разнообразные документальные проекты о спорте: цикл из трех фильмов о спорте на Камчатке; проект о легендарной хоккейной суперсерии «72 Канада – СССР» с воспоминаниями спортсменов и очевидцев событий; «Где рождаются чемпионы», в котором спортсмены покажут места своего детства. Среди исторических проектов PREMIER заявил на будущий год серию «Уроков истории» с Сергеем Минаевым об истории России, а также фильм-расследование «Романовы. Расстрел» о тайнах убийства царской семьи в 1918 году.

Также выйдет ожидаемый документальный сериал «Кино 3.0» об истории нового российского кино, его лицах и тенденциях, а также музыкальный проект «Поставь на рингтон» о популярных русских группах 1990-х и 2000-х «Ранетки» и «Дискотека авария».
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обсуждение >>
№ 2
Элинкаа   14.12.2022 - 17:14
Реально, прям какой-то бум в последнее время на документальные проекты! Но я такое очень даже поддерживаю, тем более в формате онлайн-кинотеатров читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   14.12.2022 - 16:54
че это решили все-таки такой акцент сделать на документалках. обычно как-то внимания на них особо не обращают. короче очень классно! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году фотографии
Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году фотографии
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