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Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года

14 декабря
2022 год

Новости кино >>
14 декабря 2022
Онлайн-кинотеатр KION раскрыл самые популярные оригинальные проекты 2022 года и поделился списком ожидаемых премьер наступающего 2023-го.

Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года
фото: Пресс-служба KION

В топ-10 самых просматриваемых сериалов 2022 года из линейки KION Originals вошли «Почка», «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью», драмеди «Нереалити» с Ольгой Дибцевой, третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность», детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым и комедийный мистический сериал «Сергий против нечисти». Также среди лидеров просмотров по-прежнему остаются «Хрустальный» с Антоном Васильевым, «Коса» с Линдой Лапиньш и «Клиника счастья» с Дарьей Мороз.

Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года
фото: Пресс-служба KION

В 2023-м Любовь Аксенова вернется к роли беспринципной чиновницы во втором сезоне «Почки», где ее эгоистичная героиня будет учиться любить, а образы новых героев воплотят Леонид Бичевин и Павел Баршак. Роман Маякин в компании Лукерьи Ильяшенко продолжит бороться с упырями в продолжении «Сергия против нечисти». «Тест на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте вернется на экраны с финальным четвертым сезоном, который поставил режиссер из мира авторского кино Николай Хомерики.

Также в числе оригинальных новинок KION — ироничная драма «Кеша» о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины (Константин Богомолов), «Американки» по сценарию Василия Сигарева — о подругах-работницах птицефабрики из поселка Ливни, которые решают родить детей в США, детективная психологическая драма «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым, «Меньшее зло» Виктора Шамирова и «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым в роли талантливого врача.
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