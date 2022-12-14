Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года

Онлайн-кинотеатр KION раскрыл самые популярные оригинальные проекты 2022 года и поделился списком ожидаемых премьер наступающего 2023-го.
фото: Пресс-служба KION
В топ-10 самых просматриваемых сериалов 2022 года из линейки KION Originals вошли «Почка
», «Обоюдное согласие
» Валерии Гай Германики
, «Жизнь по вызову
» с Павлом Прилучным
, детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью
», драмеди «Нереалити
» с Ольгой Дибцевой
, третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность
», детектив «Переговорщик
» с Кириллом Пироговым
и комедийный мистический сериал «Сергий против нечисти
». Также среди лидеров просмотров по-прежнему остаются «Хрустальный
» с Антоном Васильевым
, «Коса
» с Линдой Лапиньш
и «Клиника счастья
» с Дарьей Мороз
.
фото: Пресс-служба KION
В 2023-м Любовь Аксенова
вернется к роли беспринципной чиновницы во втором сезоне «Почки
», где ее эгоистичная героиня будет учиться любить, а образы новых героев воплотят Леонид Бичевин
и Павел Баршак
. Роман Маякин
в компании Лукерьи Ильяшенко
продолжит бороться с упырями в продолжении «Сергия против нечисти
». «Тест на беременность
» со Светланой Ивановой
и Кристиной Орбакайте
вернется на экраны с финальным четвертым сезоном, который поставил режиссер из мира авторского кино Николай Хомерики
.
Также в числе оригинальных новинок KION — ироничная драма «Кеша
» о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины (Константин Богомолов
), «Американки
» по сценарию Василия Сигарева
— о подругах-работницах птицефабрики из поселка Ливни, которые решают родить детей в США, детективная психологическая драма «Комплекс Бога
» с Кириллом Кяро
и Даниилом Страховым
, «Меньшее зло
» Виктора Шамирова
и «Единица Монтевидео
» с Алексеем Серебряковым
в роли талантливого врача.
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