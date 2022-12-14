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Орит Блейзер и Иван Зайцев запустят «Бумеранг»

14 декабря
2022 год

Новости кино >>
14 декабря 2022

Орит Блейзер и Иван Зайцев приступили к съемкам в четырехсерийной мелодраме «Бумеранг». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где состоится премьера проекта.

Орит Блейзер и Иван Зайцев запустят «Бумеранг»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Алла попала в автомобильную аварию, в которой погибла женщина. Она решила помочь семье погибшей и предложила вдовцу Косте работу. Он не отказался – нужны деньги. Со временем Алла поняла, что невольно влюбилась в мужчину. Впереди героиню ждет череда испытаний, благодаря которым она не только раскроет тайны своего прошлого и обретет возлюбленного, но и окажется перед самым непростым выбором в своей жизни.

«Сюжет со всеми головокружительными коллизиями и обилием случайных совпадений выглядит почти невероятным, и, чтобы сделать его достоверным и убедительным для зрителей, мы стараемся рассказать нашу историю максимально искренне. Это история о живых людях с их страстями, страхами и ошибками. О том, что ложь во спасение часто приводит к еще более трагическим последствиям, чем мгновенная, порой болезненная реакция на правду, и расплата за нее настигает, как бумеранг», — отмечает режиссер проекта Екатерина Двигубская.
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