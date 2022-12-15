Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола»

Сериал «Ребенок идола
» по одноименной манге Аки Акасаки
(«Госпожа Кагуя: В любви, как на войне
», «Джульетта из школы-интерната
») и Мэнго Ёкояри
появится на свет в апреле 2023 года, а первый — 90-минутный — эпизод покажут уже 17-го марта в кинотеатрах Японии. Посмотреть на звездное дитя можно в трейлере с русскими субтитрами:
Мистическая история с запутанным сюжетом расскажет о 16-летней поп-диве Ай Хосино. Узнав о беременности, девушка ищет больницу подальше от Токио и попадает к сельскому акушеру-гинекологу Горо. Молодой доктор фанатеет от Ай и обещает позаботиться о любимой певице и ее детях. Но что-то идет не так: Горо умирает и перерождается в Аквамарина – одного из близнецов Хосино.
Как мы уже рассказывали в октябрьском дайджесте
, образ Ай Хосино примерит на себя Риэ Такахаси
(Эна Сайто из «Лагеря на свежем воздухе
»), а к ней присоединятся Такэо Оцука
(Посейдон из «Сна в замке демона
») и Юми Утияма
(Кэндис Кэтнипп из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
») в роли Аквамарина Хосино.
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Подробный рассказ о «Госпоже Кагуе» — прошлом хите Аки Акасаки
Вторая близняшка Руби Хосино заговорит голосом начинающей сэйю Юриэ Игомы
, Горо озвучит Кэнто Ито
(Хиротака Нифутзи из «Так сложно любить отаку
»), а бывшую пациентку акушера Сарину воплотит Томоё Такаянаги
(Вакана Годзё из «Любви с иголочки
»).
Производством занимается студия Doga Kobo
, известная по сериалам «Моя девушка не только милая
», «Рыбалка для школьниц после занятий
» и «Мой сэмпай раздражает
».
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