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Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола»

15 декабря
2022 год

Новости кино >>
15 декабря 2022
Сериал «Ребенок идола» по одноименной манге Аки АкасакиГоспожа Кагуя: В любви, как на войне», «Джульетта из школы-интерната») и Мэнго Ёкояри появится на свет в апреле 2023 года, а первый — 90-минутный — эпизод покажут уже 17-го марта в кинотеатрах Японии. Посмотреть на звездное дитя можно в трейлере с русскими субтитрами:


Мистическая история с запутанным сюжетом расскажет о 16-летней поп-диве Ай Хосино. Узнав о беременности, девушка ищет больницу подальше от Токио и попадает к сельскому акушеру-гинекологу Горо. Молодой доктор фанатеет от Ай и обещает позаботиться о любимой певице и ее детях. Но что-то идет не так: Горо умирает и перерождается в Аквамарина – одного из близнецов Хосино.

Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола»

Как мы уже рассказывали в октябрьском дайджесте, образ Ай Хосино примерит на себя Риэ Такахаси (Эна Сайто из «Лагеря на свежем воздухе»), а к ней присоединятся Такэо Оцука (Посейдон из «Сна в замке демона») и Юми Утияма (Кэндис Кэтнипп из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война») в роли Аквамарина Хосино.

Читать Подробный рассказ о «Госпоже Кагуе» — прошлом хите Аки Акасаки
Вторая близняшка Руби Хосино заговорит голосом начинающей сэйю Юриэ Игомы, Горо озвучит Кэнто Ито (Хиротака Нифутзи из «Так сложно любить отаку»), а бывшую пациентку акушера Сарину воплотит Томоё Такаянаги (Вакана Годзё из «Любви с иголочки»).

Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола»

Производством занимается студия Doga Kobo, известная по сериалам «Моя девушка не только милая», «Рыбалка для школьниц после занятий» и «Мой сэмпай раздражает».
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№ 1
Дашустик   15.12.2022 - 10:16
Я вот прям уверена, что подобная картина на внутерннем рынке может собрать даже большую кассу, чем любая международная картина)) Такая уж страна читать далее>>
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Doga KoboАнимацияаниме
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Блич: Тысячелетняя кровавая войнаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДжульетта из школы-интернатаМой сэмпай раздражает!Моя девушка не только милаяРебёнок идолаРыбалка для школьниц после занятийСладкие сны в замке Князя тьмыТак сложно любить отакуУютный походЭта фарфоровая кукла влюбилась

фотографии >>
Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола» фотографии
Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола» фотографии
Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола» фотографии
Поп-дива и очень странные дела в первом трейлере «Ребенка идола» фотографии
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