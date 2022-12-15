Комедия «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк стартует 2 января

По сюжету, дед Захар (Добрынин) — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.
Для натурных съемок съемочная группа воссоздала полноценный участок площадью 1689 квадратных метров с домом, курятником, теплицей, колодцем и прочей атрибутикой деревенской жизни во дворе настоящего жилого комплекса. Проект участка был разработан, но группе не сразу удалось найти подходящую локацию: продюсеры отсмотрели порядка 20 комплексов в Москве и Подмосковье, пока случай не привел их в Некрасовку. Именно здесь за два месяца были возведены декорации для съемок.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Один месяц ушел на создание покрытия под участок. Под нашим домом находится основа детской площадки – резиновое покрытие и плитка. Нам не разрешили их снять, поэтому мы не смогли углубиться в землю и весь грунт, который лежал на площадке, был привозным. Но нам все равно удалось посадить деревья, кусты, сделать грядки. Летом у нас созрела малина, земляника, зацвела яблоня, а в парнике созрели помидоры», – говорит художник-постановщик Александр Ким.
По словам Николая Добрынина, дед Захар – это «настоящий дед-Рэмбо», который и прутья гнет, и в болоте не тонет, и в доме не горит.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Главным вызовом в этой роли для меня стал суровый характер Захара. Я по жизни очень эмоциональный человек, привык быть как торнадо. А для этого образа приходилось все эмоции убирать, даже не улыбаться и смотреть на окружающих серьезным, порой очень тяжелым взглядом. У меня, кстати, есть похожий пример из жизни, это мой дядя, человек четкий, правильный, никогда не соривший словами, всегда говоривший конкретно и по делу, наводя этим на окружающих ужас», – вспоминает актер. Но самой сложной для него стала съемка сцены в болоте, в котором тонул Захар: «Группа сделала очень живописное болото, в котором я провел часов шесть. Погружался с головой и, чтобы вода не выталкивала тело, в одной руке держал мешок 30 килограмм. Я вообще старался максимально поучаствовать во всех трюковых сценах без дублера».
А вот Сергею Лавыгину, напротив, искали сразу нескольких дублеров, кастинг длился долго: продюсерам пришлось отсмотреть порядка 50 человек. Актер исполняет роли двух сыновей деда Захара, братьев-близнецов, рассудительного и образованного Германа и Витька, дважды отсидевшего в тюрьме авантюриста. Причем, оба брата оказываются влюблены в героиню Александры Урсуляк Васю.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Так как оба брата часто появляются в одном кадре, даже с учетом современных компьютерных технологий обойтись без дублера невозможно. А, поскольку, Витек и Герман внешне все-таки отличаются друг от друга, хоть они и близнецы, нужно было найти двух актеров, один из которых был бы похож на Сергея Лавыгина в образе Германа, а второй – в образе Витька. Поиски затянулись, так как мы искали максимальное совпадение не только по росту и комплекции, но даже по форме рук, головы и, конечно, чертам лица», – рассказывают создатели сериала.
Лавыгин также отметил, что братья Занозины – это два абсолютно разных человека: «Мы придумывали для каждого из них не только грим, костюм, но и пластику, мимику и определенную характерность. Мой актерский интерес именно в этом и состоит, чтобы зритель потом, смотря сериал, видел всё-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Я не знаю, насколько это реально вообще, но мы постарались сделать этот «аттракцион» достоверным и интересным».
Александра Урсуляк смогла открыть в себе что-то новое. «Мне казалось, что я совсем не похожа на сельского жителя. Все, что связано с хозяйством, курами, коровами, всеми радостями сельского быта не может быть применено ко мне, как к актрисе. Тем не менее, я научилась доить корову и, как мне кажется, довольно убедительно смотрелась во всех хозяйственных сценах, – смеется актриса. – Мне очень нравится двойственность моей героини, с одной стороны – она бывшая королева красоты, мечтающая о хорошей жизни, с другой – Вася вынуждена жить в таких простецких условиях, быть фермершей. При этом, она искренне любит каждого члена своей немного странной семьи».
В роли маленькой внучки деда Захара, начинающей блогерши Евы, появится Ева Смирнова, сыгравшая во втором сезоне «Вампиров средней полосы». «Знаете какая сцена запомнилась мне больше всего? Там, где моей героине нужно собрать яйца в курятнике. Я никогда не была в деревне и никогда в жизни не видела живых куриц! А здесь их было штук десять, не меньше, и они так неприятно на меня смотрели… Мне было очень страшно входить в курятник и сниматься рядом с ними», – призналась юная актриса.
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