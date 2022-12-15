Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильмы «Всё везде и сразу», «Фабельманы» и «Вавилон» номинированы на премию «Выбор критиков»

15 декабря
2022 год

Новости кино >>
15 декабря 2022
Фантастическая комедия Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу» претендует на 14 наград 28-й премии «Выбор критиков». Ленту могут признать лучшим фильмом и комедией, а также отметить за режиссуру, оригинальный сценарий, работу художника, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, визуальные эффекты, актерский состав, лучшую женскую роль Мишель Йео и актеров второго плана Джейми Ли Кёртис, Стефани Сюй и Джонатана Ке Квана. Список номинантов опубликован на сайте Critics Choice Awards.

Фильмы «Всё везде и сразу», «Фабельманы» и «Вавилон» номинированы на премию «Выбор критиков»
фото: кадр из фильма «Всё везде и сразу»

11 номинаций у «Фабельманов» Стивена Спилберга, включая «лучший режиссер», «лучшая актриса» (Мишель Уильямс) и «лучший актер второго плана» (Пол Дано, Джадд Хирш). На счету «Вавилона» Дэмьена Шазелла десять категорий — ленте прочат награды за режиссуру и роль Марго Робби. Всем трем картинам предстоит побороться за звание фильма года с лентами «Аватар: Путь воды», «Топ Ган: Мэверик», «Элвис», «Банши Инишира», «Говорят женщины», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Тар» и «RRR: Рядом ревёт революция». В режиссерскую категорию, помимо вышеназванных, включены Джеймс Кэмерон, Баз Лурман, Мартин Макдонах, Сара Полли, Тодд Филд, С.С. Раджамули и Джина Принс-Байтвуд, снявшая «Женщину-короля».

Среди зарубежных картин награду могут получить «Аргентина, 1985», «Бардо», «Близко», «На Западном фронте без перемен», «Решение уйти» и «RRR: Рядом ревёт революция». В анимационной секции представлены «Кот в сапогах: Последнее желание», «Марсель — ракушка в ботинках», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Уэнделл и Уайлд» и «Я краснею». Фильму «Всё везде и сразу» в категории «лучшая комедия» компанию составят «Банши Инишира», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Дружки», «Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Треугольник печали».

Среди актеров награда может достаться Остину Батлеру («Элвис»), Тому Крузу («Топ Ган: Мэверик»), Полу МескалюСолнце моё»), Биллу НайиЖить»), Колину Фарреллу («Банши Инишира») и Брендану ФрейзеруКит»). В аналогичной женской категории, помимо Йео, Робби и Уильямс, представлены Кейт Бланшетт («Тар»), Виола Дэвис («Женщина-король») и Даниэль Дедуайлер («Тилл»). Выдающимися актерами второго плана также могут признать Брайана Тайри ГенриДамба»), Брендана Глисона и Барри Кеогана («Банши Инишира»), а актрисами — Джесси Бакли («Говорят женщины»), Анджелу БассеттЧёрная пантера: Ваканда навсегда»), Керри Кондон («Банши Инишира») и Жанель Моне («Достать ножи: Стеклянная луковица»). Почетную награду за карьерные достижения вручат Джеффу Бриджесу. Церемония вручения состоится 15 января.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Всё везде и сразу», «Дом Дракона» и «Уэнсдей» номинированы на «Золотой глобус»
«Треугольник печали» Рубена Эстлунда стал триумфатором европейского «Оскара»
Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» удостоен главного приза на фестивале в Торонто
Новые работы Стивена Спилберга, Сэма Мендеса и Мартина Макдоны покажут на фестивале в Торонто
«Золотой пальмовой ветвью» наградили «Треугольник печали» Рубена Эстлунда
персоны
Джесси БаклиАнджела БассеттОстин БатлерКейт БланшеттДжефф БриджесБрайан Тайри ГенриБрендан ГлисонПол ДаноВиола ДэвисМишель ЙеоДжонатан Ке КванДэн КванБарри КеоганКерри КондонТом КрузДжеймс КэмеронДжейми Ли КёртисБаз ЛурманМартин МакдонахПол МескальЖанель МонеБилл НайиСара ПоллиМарго РоббиСтивен СпилбергСтефани СюйМишель УильямсКолин ФарреллТодд ФилдБрендан ФрейзерДжадд ХиршДэмьен ШазеллДэниел Шайнерт
фильмы
RRR: рядом ревёт революцияАватар 2Аргентина, 1985Банши ИнишираБардоБлизкоВавилонВсё везде и сразуГоворят женщиныДамбаДостать ножи 2ДружкиЖенщина-КорольЖитьКитКот в сапогах: Последнее желаниеМарсель — ракушка в ботинкахНа Западном фронте без переменНевыносимая тяжесть огромного талантаПиноккиоРешение уйтиСолнце моёТарТиллТоп Ган: МэверикТреугольник печалиУэнделл и УайлдФабельманыЧёрная Пантера: Ваканда навсегдаЭлвисЯ краснею

анонс

Скорбим

Армен Медведев
13 декабря ушёл из жизни киновед, продюсер Армен Медведев.
Булат Аюханов
13 декабря ушёл из жизни артист балета Булат Аюханов.
Бронислава Проскурнина
8 декабря ушла из жизни актриса Бронислава Проскурнина.

День рождения >>

Нина Алисова
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Николай Радин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Властимил Бродский
Адам Броуди
Дон Джонсон
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Камчатка: необыкновенные истории на краю земли
спортивный фильм
Россия, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен