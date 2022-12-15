Фильмы «Всё везде и сразу», «Фабельманы» и «Вавилон» номинированы на премию «Выбор критиков»

Фантастическая комедия Дэна Квана
и Дэниела Шайнерта
«Всё везде и сразу
» претендует на 14 наград 28-й премии «Выбор критиков». Ленту могут признать лучшим фильмом и комедией, а также отметить за режиссуру, оригинальный сценарий, работу художника, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, визуальные эффекты, актерский состав, лучшую женскую роль Мишель Йео
и актеров второго плана Джейми Ли Кёртис
, Стефани Сюй
и Джонатана Ке Квана
. Список номинантов опубликован на сайте Critics Choice Awards
.
фото: кадр из фильма «Всё везде и сразу»
11 номинаций у «Фабельманов
» Стивена Спилберга
, включая «лучший режиссер», «лучшая актриса» (Мишель Уильямс
) и «лучший актер второго плана» (Пол Дано
, Джадд Хирш
). На счету «Вавилона
» Дэмьена Шазелла
десять категорий — ленте прочат награды за режиссуру и роль Марго Робби
. Всем трем картинам предстоит побороться за звание фильма года с лентами «Аватар: Путь воды
», «Топ Ган: Мэверик
», «Элвис
», «Банши Инишира
», «Говорят женщины
», «Достать ножи: Стеклянная луковица
», «Тар
» и «RRR: Рядом ревёт революция
». В режиссерскую категорию, помимо вышеназванных, включены Джеймс Кэмерон
, Баз Лурман
, Мартин Макдонах
, Сара Полли
, Тодд Филд
, С.С. Раджамули и Джина Принс-Байтвуд, снявшая «Женщину-короля
».
Среди зарубежных картин награду могут получить «Аргентина, 1985
», «Бардо
», «Близко
», «На Западном фронте без перемен
», «Решение уйти
» и «RRR: Рядом ревёт революция». В анимационной секции представлены «Кот в сапогах: Последнее желание
», «Марсель — ракушка в ботинках
», «Пиноккио Гильермо дель Торо
», «Уэнделл и Уайлд
» и «Я краснею
». Фильму «Всё везде и сразу» в категории «лучшая комедия» компанию составят «Банши Инишира», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Дружки
», «Невыносимая тяжесть огромного таланта
» и «Треугольник печали
».
Среди актеров награда может достаться Остину Батлеру
(«Элвис»), Тому Крузу
(«Топ Ган: Мэверик»), Полу Мескалю
(«Солнце моё
»), Биллу Найи
(«Жить
»), Колину Фарреллу
(«Банши Инишира») и Брендану Фрейзеру
(«Кит
»). В аналогичной женской категории, помимо Йео, Робби и Уильямс, представлены Кейт Бланшетт
(«Тар»), Виола Дэвис
(«Женщина-король») и Даниэль Дедуайлер («Тилл
»). Выдающимися актерами второго плана также могут признать Брайана Тайри Генри
(«Дамба
»), Брендана Глисона
и Барри Кеогана
(«Банши Инишира»), а актрисами — Джесси Бакли
(«Говорят женщины»), Анджелу Бассетт
(«Чёрная пантера: Ваканда навсегда
»), Керри Кондон
(«Банши Инишира») и Жанель Моне
(«Достать ножи: Стеклянная луковица»). Почетную награду за карьерные достижения вручат Джеффу Бриджесу
. Церемония вручения состоится 15 января.
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