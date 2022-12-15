Перед Новым Годом состоится премьера мультсериала «Колдуй отсюда»

В онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале 2х2 31 декабря эксклюзивно выйдет анимационный сериал «Колдуй отсюда», сообщает пресс-служба платформы.
По сюжету, чтобы спасти свою жизнь, безрассудной эгоистичной волшебнице Мерлин приходится просить о помощи старшего брата Артура, который живет обычной семейной жизнью и давно забыл о колдовских способностях сестры. Вместе им предстоит бросить вызов непобедимой магической силе, но прежде — разобраться со старыми обидами и стать настоящей семьёй.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«Колдуй отсюда» создали уроженцы Ижевска Евгений Огнев и Максим Конышев, получившие известность благодаря «Нигдегороду». При разработке образов волшебных существ создатели вдохновлялись мифологией Удмуртии, однако зритель также встретит представителей других культур и религий мира. Сериал соединяет в себе магический боевик, черную комедию, психологическую драму и анимацию. И если мифические существа, которых герои встречают на своем пути, для зрителя совершенно нереальны, то семейные конфликты узнаваемы и близки.
«Для телеканала 2х2 запуск анимационных сериалов собственного производства – всегда праздник похлеще Нового года! Мы невероятно рады тому, что Premier регулярно поддерживает наши проекты, эта дружба помогает развитию взрослой анимации в России. Марафон "Колдуй отсюда" 31 декабря станет нашим общим подарком всем зрителям 2х2, которые провели с нами этот 202х2 год», — прокомментировал директор 2х2 Денис Всесвятский.
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