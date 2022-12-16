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Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить»

16 декабря
2022 год

Новости кино >>
16 декабря 2022
Завершились съемки мелодрамы Александра Жигалкина «Женить нельзя рассорить» со Светланой Антоновой, Мариной Добржинской, Виталием Кудрявцевым и Олегом Филипчиком в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

«Самым запоминающимся на съемках был мой супруг, режиссер этого проекта. Я рада, что появилась возможность с ним поработать, нам было интересно и комфортно работать вместе. Надеюсь, зрители по достоинству оценят нашу работу», — говорит Светлана Антонова.

Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала две героини познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня – дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги случайно встретились снова. Обе состоялись в профессии, вот только в личной жизни – полный штиль. Рита давно замужем и любовь превратилась в привычку. Рома стал программистом, дни напролет сидит за компьютером. Аня рассталась с женатым любовником и сейчас одинока, а Маша вся в работе, думает только о карьере. Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роме и Ане, ведь мамы твердо решили их поженить. С этого момента проблемы только начались, поскольку их взрослые мамы попали в круговорот событий, которые в корне изменили их жизни.

«С моим героем мы совсем разные. Он – человек с серьезным внутренним конфликтом. Пытаясь уйти от собственных противоречий, он попадает в неприятные ситуации, которые, к сожалению, сам и создает. Зачастую мы учим людей "начинать с себя", а сами ищем причину проблемы в других, так и случается с героем», — поведал о своем персонаже Виталий Кудрявцев.
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Женить нельзя рассорить

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Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить» фотографии
Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить» фотографии
Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить» фотографии
Светлана Антонова, Марина Добржинская и Виталий Кудрявцев снялись в мелодраме «Женить нельзя рассорить» фотографии
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