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Найден режиссер для продолжения «Смерча»

16 декабря
2022 год

Новости кино >>
16 декабря 2022

Найден режиссер для продолжения «Смерча» Яна де Бонта, вышедшего в 1996 году. Согласно Deadline, ленту возглавит Ли Айзек Чун, снявший «Минари».

Найден режиссер для продолжения «Смерча»
фото: ew.com

Постановщика выбрали из-за его немалого личного опыта укрытия в подвалах во время торнадо, поскольку он вырос на ферме в сельской местности Арканзаса.

Режиссерское кресло ранее планировали доверить Джозефу Косински, но тот отказался в пользу гоночной ленты с Брэдом Питтом. Среди претендентов на режиссерское кресло также числились Дэн Трахтенберг, Трэвис Найт и документалисты Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели. Продюсером выступает Фрэнк Маршалл под присмотром Стивена Спилберга, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит. Universal Pictures и Amblin Entertainment планируют приступить к съемкам весной 2023-го.

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«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.

В сиквеле, посвященном дочери персонажей Хант и Пэкстона, возможно, появится и сама исполнительница роли Джо. Но пока с актрисой в переговоры не вступали, сосредоточившись на завершении сделки с Чуном.
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