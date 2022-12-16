Найден режиссер для продолжения «Смерча
» Яна де Бонта
, вышедшего в 1996 году. Согласно Deadline
, ленту возглавит Ли Айзек Чун
, снявший «Минари
».
Постановщика выбрали из-за его немалого личного опыта укрытия в подвалах во время торнадо, поскольку он вырос на ферме в сельской местности Арканзаса.
Режиссерское кресло ранее планировали доверить Джозефу Косински
, но тот отказался в пользу гоночной ленты с Брэдом Питтом
. Среди претендентов на режиссерское кресло также числились Дэн Трахтенберг
, Трэвис Найт
и документалисты Джимми Чин
и Элизабет Чай Васархели
. Продюсером выступает Фрэнк Маршалл
под присмотром Стивена Спилберга
, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит
. Universal Pictures и Amblin Entertainment планируют приступить к съемкам весной 2023-го.
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Сила ветра: 13 фильмов про ураганы
«Смерч» с Хелен Хант
, Биллом Пэкстоном
, Кэри Элвисом
, Джеми Герц
и Филипом Сеймуром Хоффманом
, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
В сиквеле, посвященном дочери персонажей Хант и Пэкстона, возможно, появится и сама исполнительница роли Джо. Но пока с актрисой в переговоры не вступали, сосредоточившись на завершении сделки с Чуном.
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