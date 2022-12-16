Екатерина Копанова и Владимир Фекленко прошли «Уроки любви»

По словам Екатерины Копановой, «женщины часто не замечают истинное счастье рядом с собой. Они идут за неким образом, к которому давно привыкли, им не хочется что-то менять. Наша история о том, что в жизни нужно выбирать правильного человека. Не стоит держаться за мужчину, который хочет уйти, ведь когда отпускаешь то, что тебе мешает в жизни, появляется то, что действительно необходимо».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
У главной героини мелодрамы Кати проблемы: муж недоволен ее внешним видом, считает, что она себя запустила. По совету подруги она прошла марафон желаний от известного блогера, занялась танцами и сделала приворот на мужа у гадалки. Но все тщетно – он бросил ее и ушел к другой. Пытаясь выкарабкаться из череды неудач и устроить свою личную жизнь, Катя решается на кардинальные перемены – меняет причёску и обновляет гардероб, что не остается незамеченным. Вокруг нее сразу появляется три кандидата: старший кладовщик, начальник смены и директор фабрики. Катя, замотанная романтической круговертью, допускает досадную ошибку на работе, которая стоит ей годовой зарплаты. Помощь приходит от того, кто все эти годы был так близко и совсем не привлекал внимание. Пытаясь угнаться за красивой картинкой, она едва не упустила свое долгожданное счастье.
«Мой персонаж – тихий, тактичный и воспитанный мужчина. В этом мы с ним похожи. Он проявляет к главной героине знаки внимания еще с детства, но потом у каждого началась своя жизнь, и они остаются друзьями, — рассказал о своем персонаже Владимир Фекленко. — Мне кажется, что многие мужчины допускают ошибку, не решаясь признаться в своих чувствах. Нужно брать все в свои руки и добиваться любимую женщину».
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